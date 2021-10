Homem é executado com tiro na cabeça em Parauapebas

Um homem identificado como Edney dos Santos Lopes, de 41 anos, foi assassinado com um tiro na região da cabeça, na madrugada da última sexta-feira (29), na esquina das ruas C1 com A30, no bairro Tropical II, em Parauapebas, no sudeste do Pará. As informações são do portal Debate Carajás.

A vítima saiu de casa para comprar cigarro, foi alcançada e morta por homens que estavam em uma motocicleta. Vizinhos da vítima ouviram três disparos, mas apenas um tiro acertou Edney Lopes. Os assassinos fugiram, tomando rumo ignorado.

Nascido em Vitória do Mearim, no Maranhão, Edney foi proprietário de bar em Parauapebas. Os relatos da comunidade dizerm que ele era bastante querido no bairro Tropical II. Ainda não há informações sobre os autores do homicídio e nem sobre o que teria motivado o crime. A Polícia Civil investiga o caso.