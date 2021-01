Paraense coloca fim em suposta briga com o Amapá: 'Para de comer o caroço da pupunha'

O humorista paraense Igor Bacelar, conhecido nas redes sociais como Tuppiniqueen, publicou um “direito de resposta” sobre a suposta briga entre estados da Região Norte. A discussão foi acalorada depois que a macapaense Juliana Campos apontou, em um vídeo divulgado na semana passada, uma “apropriação” do Pará sobre toda a cultura nortista.

“Essa briga, que está rolando na tua cabeça, de que o Pará e Amapá são inimigos, não existe, mana. Para de ser doida, para de comer o caroço da pupunha. E, antes de tu querer meter briga entre os estados do Norte, tu deverias valorizar o que é daqui (sic)”, disparou, lembrando a solidariedade do Pará no envio de suprimentos ao AP, que foi vítima de um apagão no ano passado, após um incêndio em uma subestação de energia elétrica.

Sobre as alegações da amapaense de que não existe culinária, música ou cultura paraense, mas sim nortista, já que “a gente tem a mesma cultura”, Tuppiniqueen responde:

“Não existe isso. Não existe uma cultura unificada nortista, ela mesmo se negligencia falando isso. Não existe uma cultura nortista, existem semelhanças, mas o Norte não é único, não somos um grande estado. 'Ah, antigamente éramos todos um'. Sim, antigamente o mundo todo era um, já ouviu falar da pangeia? Existe uma cultura mundial agora?”.

O humorista, que destaca que as respostas aos comentários da jovem não devem ocorrer de forma machista ou xenofóbica, ainda aponta o que, para ele, são as verdadeiras semelhanças entre os estados da região:

“Nós somos a região mais esquecida do Brasil. Nós somos a região que mais produz energia elétrica e a que mais paga caro por isso. (...) Se existe algo que nós temos em comum é a cultura do esquecimento, a cultura do negligenciamento, que o Norte todo sofre do resto do Brasil”.

“Não é porque o Pará ganhou uma novela, minha filha, que ele ganhou alguma coisa de reconhecimento nacional, porque a gente é esquecido diariamente, assim como todo o Norte. Existe, sim, a cultura, culinária e a música paraense, isso faz parte de quem somos. Não dizer que essa cultura é nossa, é negligenciar toda uma história e uma ancestralidade. O Pará existe, o Pará resiste e só quem é do Pará pode falar do Pará”, concluiu.