Governo do Pará envia suporte de alimentos e água ao Estado do Amapá

O Governo do Pará enviou, na manhã deste sábado (07), mil cestas de alimentos e mais 9.552 copos de 200 ml com água ao Estado do Amapá, que sofre com um apagão energético, desde a última terça-feira (03), após um incêndio que atingiu transformadores de uma subestação localizada em Macapá. Duas aeronaves foram disponibilizadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) para fazer o deslocamento da mercadoria.



Ainda na tarde deste sábado, o Estado do Pará vai entregar outros 10 mil litros de água ao Amapá, envasados em garrafas de 1,5L, que serão deslocados por meio aéreo e fluvial. A previsão é que, até a próxima segunda-feira (09), o Governo forneça, ao todo, quatro mil cestas de alimentos e 12 mil litros de água potável, para dar suporte à população do Amapá, que também também enfrenta falta de abastecimento de água e de alimentos.



De acordo com o governador Helder Barbalho, este é um momento de solidariedade. "O Amapá é um Estado irmão do Pará, onde temos milhares de paraenses que moram e têm suas famílias no local. Neste momento de dificuldade, cabe a nós estarmos todos juntos para colaborar com a população. Imediatamente pedi para que pudéssemos mobilizar parcerias de empresas privadas e iniciativas públicas para viabilizar cestas de alimento e água para oferecer ao Amapá e já iniciamos o embarque desses produtos".



O diretor do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), coronel Armando Gonçalves, reforçou a importância do suporte. "Estamos recebendo mantimentos e vamos utilizar três aviões para o transporte de todos os produtos. O Estado vem ajudando nossos irmãos amapaenses, com o sentimento de colaborar e ajudar, utilizando toda a logística do Graesp, para transportar o que for preciso. Ontem transportamos uma bomba de vácuo e óleo para a manutenção do aparelho que foi danificado em Macapá".



Pronunciamento



Na noite de sexta-feira (06), o governador amapaense, Waldez Góes, se pronunciou pelas redes sociais e agradeceu pelo apoio do governo paraense. "O @GovernoPara se uniu ao @governodoamapa para amenizar o sofrimento das famílias amapaenses nesse momento difícil, com o envio de cestas básicas e água mineral. Agradeço ao amigo @helderbarbalho, governador do Estado, assim como a todos os paraenses, pela solidariedade", disse.