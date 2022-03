Paraense acompanhava mineiro e mato-grossense em tentativa de fraude na OAB Pará; vídeo

Dos três homens envolvidos na tentativa de fraude na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará, na manhã desta sexta-feira (18), apenas um é do Estado, os outros dois indivíduos são oriundos do Mato Grosso e de Minas Gerais, informaram representantes da entidade durante uma coletiva à imprensa realizada na tarde de hoje. Ambos foram detidos pela Polícia Civil, até que a Polícia Federal fosse acionada.

Estiveram presentes na coletiva de imprensa, o diretor tesoureiro André Serrão, o presidente da Comissão de Prerrogativas Braz Mello e secretária-geral adjunta e a corregedora Claudiovani Teixeira. Segundo os representantes da OAB, o mato-grossense Jeferson Matias Ubiali e o mineiro Alexandre Mariano Reis da Silva foram à sede da entidade, acompanhados do paraense Thiago Campos, na tentativa de conseguir a emissão da certificação de advogados.

Jeferson Matias Ubiali havia conseguido tirar a carteira provisória da OAB Pará, no último dia 11 deste mês, o que chamou atenção do setor responsável pela emissão do documento. De acordo com o advogado Braz Mello, o homem já estava sendo monitorado. Hoje de manhã, o mesmo indivíduo retornou ao local para tentar conseguir o certificado digital da entidade, junto de Alexandre Mariano Reis da Silva, que tentou tirar a carteira provisória da OAB, enquanto Thiago Campos os acompanhava. Após constatar as irregularidades, a PF foi acionada.

Quarta pessoa pode estar envolvida no crime, acredita a Polícia

Segundo os representantes da OAB, na bolsa do paraense foram encontradas passagens aéreas e uma quantia em dinheiro, não conferida, que foi entregue à PF. Uma quarta pessoa estaria envolvida no que possivelmente pode se tratar de uma quadrilha, diz André Serrão. “Há indícios de que eles façam parte de uma quadrilha, mas isso quem vai comprovar ou não são as investigações. Uma mulher fez várias ligações para entidade, afirmando que o Jeferson não conseguia acessar o seu certificado digital. É muito provável que ela faça parte do esquema”, disse André Serrão.

Durante a coletiva, Braz Mello contou que nenhum dos indivíduos foram aprovados no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. “Uma das pessoas já havia requerido inscrição, tinha recebido inclusive sua carteira provisória e hoje retornou acompanhado de outro elemento que tentava se utilizar do mesmo modo para obter a sua inscrição na Ordem. Nossos servidores agiram rapidamente e acionaram a diretoria, constatando o que estava acontecendo”, explicou o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB.

Foi constatado que Jeferson Matias Ubiali tem passagens pela polícia por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. Segundo André Serrão, o.mato-grossense havia falsificado o documento de aprovação do Exame da Ordem e a certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal. Os homens devem ser autuados pelos crimes de falsificação de documento público e falsidade ideológica, que juntos podem corresponder até 12 anos de prisão.