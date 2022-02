Estelionatários são presos pela Polícia Civil do Pará após fraude no Banco do Brasil

A Polícia Civil do Pará autuou em flagrante quatro homens suspeitos de formação de uma associação criminosa especializada em crimes de estelionato contra instituições financeiras. A investigação partiu de denúncias anônimas recebidas pela polícia e o grupo foi preso nesta terça-feira (22), no bairro de Canudos, em Belém.

O grupo, como afirma a PCPA, foi flagrado após realizar "saque de valores a título de empréstimo para financiamento de capital de giro". Os suspeitos utilizavam documentação falsa de uma empresa com nome e endereço fictícios.

Marco Antônio Duarte, delegado titular da Seccional de São Brás, explica que essa era dessa forma que os criminosos conseguiam ter acesso a linhas de crédito.

"Eles cooptavam pessoas como 'laranjas', que forneciam documentação para que conseguissem fazer empréstimos junto às instituições financeiras. Muitas das vezes, eles criavam falsas contas de pessoas jurídicas para praticar os crimes, como empréstimos que nunca seriam quitados", explica o delegado

Os suspeitos foram flagrados com dinheiro em espécie, logo após terem cometido mais uma fraude junto ao Banco do Brasil, no bairro de Canudos. A investigação também descobriu, através de redes sociais, vários indícios de outros crimes cometidos pelo grupo, que possuía vídeos comemorando os crimes, exibindo altos valores em dinheiro, como aponta a PC.

Após a abordagem policial, os quatro envolvidos foram autuados em flagrante e agora seguem à disposição da Justiça. Ambos já possuíam passagens pelo sistema penal.