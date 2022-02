Tentativas de fraude on-line geram prejuízos de R$ 5,8 bilhões em 2021

Um prejuízo de R$ 5,8 bilhões em 2021, e um avanço de 58% sobre as tentativas de fraude em site de comércio eletrônico, vendas diretas, serviços financeiros e de telecomunicações registradas em 2020. Os números foram divulgados neste mês pela empresa de tecnologia antifraude ClearSale. No comparativo entre os anos, os celulares registraram a maior tentativa de fraude com 5,6% do total de pedidos, segundo o Mapa da Fraude, que analisou mais de 375,5 milhões de transações na internet. Em seguida, estão os produtos eletrônicos, com 5,1% e automotivos com 3,13%. O estudo trouxe uma abordagem por região e demonstrou que no Brasil, o Norte assume a ponta no perfil das tentativas de fraude, com um índice de 3,92%, seguido pelo Centro-Oeste com 2,51%, Nordeste com 2,45%, Sudeste, 2,1% e Sul, 1%.

Algumas datas comemorativas costumam aquecer as vendas tanto no mercado das lojas físicas quanto no on-line. Alguns períodos apresentaram um maior índice de golpes, são eles: Dia das Crianças 2,52%, Dia dos Pais 2,25%, Natal 2,11%, Dia dos Namorados 1,97% e Dia das Mães 1,91%. De acordo com a pesquisa, o público masculino sofreu mais tentativas de golpe, o que representa 3,03%, seguido do feminino com 1,36%. O perfil que chama mais a atenção dos fraudadores são as pessoas com até 25 anos.

Quem passou a ser estatística foi o episódio da consultora empresarial Elaine Cardoso, 43. Na semana passada, após participar de um evento em São Paulo, já na capital paraense, o drama dela iniciou. Ainda no Aeroporto de Guarulhos, a consultora recebeu a ligação de uma pessoa se mostrando desesperada e que estaria à frente de um time de futebol infantil, de Minas Gerais. “Ajudei com R$ 200. Quando cheguei em Belém, as pessoas começaram a me perguntar se estaria vendendo as coisas”, disse ela. A partir daí, teve a certeza que haviam invadido as contas do Instagram e do Facebook. A dor de cabeça foi grande, pois era final de semana e as providências para barrar as investidas nas redes sociais passavam por serviço cartorário. “Eram muito profissionais, eles invadiram o wi-fi do hotel em que estava e entraram nas minhas redes. Essa é a mais nova forma de agir dos criminosos”, avalia Elaine, que hoje aproveita para orientar as pessoas sobre essas fraudes. Perfis com grande engajamento começam a ter a preferência dos bandidos, acredita a consultora.

Segurança

O diretor da Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE), delegado Neyvaldo Silva recomenda alguns cuidados no momento de fazer transações on-line. “Pesquisar a procedência dos sites de compra e desconfiar de preços muito aquém do praticado no mercado. Já chegamos a pegar caso de gente que recebeu um tijolo dentro de uma caixa no lugar do produto”, lembra o delegado. Em caso de fraude, o caminho é fazer um boletim ocorrência e reunir informações como números bancários e telefones, a fim de se iniciar as investigações.

“É importante verificar se os sites possuem certificados de segurança, para ter a segurança entre o site e o usuário. Que o usuário tenha um antivírus na máquina, verificar a referência do site, quem é o dono e se há movimentação no site e comentários nas redes sociais”, ensina o professor da faculdade Estácio, Tadeu Paes, especialista em Segurança da Informação em geral.

Para evitar as tentativas de fraude, siga alguma algumas precauções:

Pesquisar a idoneidade da empresa

Verificar informações de contato

Ter atenção e checar o endereço eletrônico conta com certificação digital

Se preocupar com a qualidade dos textos, verificar erros de Português

Buscar a reputação das empresas na plataforma Reclame Aqui o Procon também mantém uma lista atualizada das empresas que se recomenda evitar

Pedir indicações

Ficar atento a política do site

Usar dispositivos seguros

Não acreditar em promoções mirabolantes

Guardar os comprovantes das compras