Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará terá internet rural em projeto para 27 mil pessoas no campo

Conectividade chega a escolas, posto de saúde e áreas produtivas em Tailândia, Tomé-Açu e Moju por meio de parceria com empresa de óleo de palma

O Liberal
fonte

Antena de celular (Freepik)

As áreas rurais dos municípios de Tailândia, Tomé-Açu e Moju, no Pará, devem receber acesso à internet até o fim de 2025. A ação faz parte de um projeto de conectividade voltado à cadeia produtiva da região, com impacto previsto para mais de 27 mil pessoas, além de duas escolas públicas e uma unidade de saúde.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresa especializada na produção de óleo de palma, e a operadora TIM, que lidera a cobertura de 4G no campo brasileiro, com mais de 23 milhões de hectares atendidos.

VEJA MAIS

image Internet chega ao Rio Maró e garante acesso ao ensino médio para jovens ribeirinhos
Tecnologia via satélite permite aulas em tempo real e transforma o acesso à educação na comunidade Fé em Deus, no interior do Pará

image Internet já chega a 46% das escolas de educação básica no Pará, aponta Ministério das Comunicações
Das 9.611 instituições, 4.427 estão atualmente conectadas

Produção de óleo de palma ganha suporte tecnológico

A produção paraense de óleo de palma representa cerca de 1% da produção mundial e é voltada tanto para o mercado interno quanto para exportação. A matéria-prima está presente em produtos que vão de alimentos a cosméticos e biocombustíveis.

Com atividades majoritariamente manuais, a chegada da conectividade vai permitir avanços tecnológicos na região. A expectativa é de que as novas antenas instaladas em 13 locais ajudem a otimizar o uso de soluções como monitoramento agrícola por IoT, logística e segurança nas operações.

Projeto inclui trabalhadores, escolas e saúde

Cerca de 2.800 colaboradores da Belem Bioenergia Brasil também devem ser beneficiados com a melhoria na comunicação interna, além de produtores familiares e terceirizados que atuam na cadeia produtiva.

Segundo o gestor de TI da BBB, Jhovan Terra, a conectividade é um marco importante para as operações na Amazônia. “Vai permitir integrar nossas soluções de IoT para monitoramento agrícola, otimizar a logística, melhorar a comunicação em tempo real e garantir mais segurança para nossos colaboradores”, afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tecnologia

internet rural

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SAÚDE

Cobertura vacinal de HPV no Pará chega a 19%, diz Sespa; especialistas reforçam sobre imunização

Já foram vacinados 73.622 jovens entre 15 e 19 anos, de um total de 375.963 estimados, até o balanço enviadado pela Sespa ao Grupo Liberal no último sábado (13)

15.09.25 18h48

MELHORIAS

Bragança receberá R$ 24 milhões em investimentos obras de infraestrutura e saneamento

Recursos incluem R$ 14 milhões para pavimentação asfáltica em áreas ainda não asfaltadas do município

15.09.25 16h29

CONFISCO

Fiscalização apreende 620 roupas e 85 toneladas de arroz no Pará

A apreensão de 620 calças tipo uniforme ocorreu em Conceição do Araguaia. Já em Santana do Araguaia foram apreendidas 85 toneladas de arroz

15.09.25 15h43

PARÁ

Pará: matrículas do CNH Pai D’égua a mães atípicas começa nesta segunda-feira (15/9); saiba mais

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 13h28

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARA

Círio de Vigia: fiéis tomam conta das ruas da cidade para louvar a santa padroeira

Em sua 328ª edição, o Círio reúne milhares de devotos e fiéis em geral após a missa inicial celebrada às 7h por frei Nazareno na Comunidade São Sebastião

14.09.25 9h33

PARÁ

Pará: matrículas do CNH Pai D’égua a mães atípicas começa nesta segunda-feira (15/9); saiba mais

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 13h28

PARÁ

Círio de Vigia: governador, vice-governadora e ministro das Cidades participam da romaria no Pará

A 328ª edição do Círio reuniu cerca de 200 mil pessoas que foram homenagear a santa padroeira nas ruas da cidade

14.09.25 16h37

obras

Obras na maior Estação de Tratamento de Esgoto do Pará entram em reta final

Investimentos na Estação de Tratamento de Esgoto Una, em Belém, são considerados uma marca histórica para o saneamento da capital

13.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda