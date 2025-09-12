Pará terá internet rural em projeto para 27 mil pessoas no campo

As áreas rurais dos municípios de Tailândia, Tomé-Açu e Moju, no Pará, devem receber acesso à internet até o fim de 2025. A ação faz parte de um projeto de conectividade voltado à cadeia produtiva da região, com impacto previsto para mais de 27 mil pessoas, além de duas escolas públicas e uma unidade de saúde.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Belem Bioenergia Brasil (BBB), empresa especializada na produção de óleo de palma, e a operadora TIM, que lidera a cobertura de 4G no campo brasileiro, com mais de 23 milhões de hectares atendidos.

Produção de óleo de palma ganha suporte tecnológico

A produção paraense de óleo de palma representa cerca de 1% da produção mundial e é voltada tanto para o mercado interno quanto para exportação. A matéria-prima está presente em produtos que vão de alimentos a cosméticos e biocombustíveis.

Com atividades majoritariamente manuais, a chegada da conectividade vai permitir avanços tecnológicos na região. A expectativa é de que as novas antenas instaladas em 13 locais ajudem a otimizar o uso de soluções como monitoramento agrícola por IoT, logística e segurança nas operações.

Projeto inclui trabalhadores, escolas e saúde

Cerca de 2.800 colaboradores da Belem Bioenergia Brasil também devem ser beneficiados com a melhoria na comunicação interna, além de produtores familiares e terceirizados que atuam na cadeia produtiva.

Segundo o gestor de TI da BBB, Jhovan Terra, a conectividade é um marco importante para as operações na Amazônia. “Vai permitir integrar nossas soluções de IoT para monitoramento agrícola, otimizar a logística, melhorar a comunicação em tempo real e garantir mais segurança para nossos colaboradores”, afirmou.