Internet chega ao Rio Maró e garante acesso ao ensino médio para jovens ribeirinhos

A chegada da internet via satélite está mudando a realidade de estudantes da comunidade Fé em Deus, localizada às margens do Rio Maró, afluente do Rio Arapiuns, no interior do Pará. Antes sem acesso ao ensino médio, os jovens da região agora podem estudar sem precisar sair da comunidade, graças à implementação do Centro de Mídias da Educação Paraense (CEMEP).

Com a conexão instalada por meio da tecnologia Starlink, a escola da comunidade passou a integrar o CEMEP, projeto da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) que disponibiliza conteúdos digitais e aulas ao vivo ministradas por professores sediados em Belém.

Segundo a professora mediadora Nara Maria de Almeida, a principal mudança foi a possibilidade de os alunos concluírem o ensino médio sem sair da comunidade. “Os professores de Belém conversam com os alunos aqui dentro da floresta. Isso é um grande benefício para a escola e para a comunidade”, afirma.

Estudantes destacam avanço no ensino

Para os alunos, o acesso às aulas em tempo real amplia as oportunidades de aprendizagem e planejamento de futuro. O estudante Antônio dos Santos diz que a conectividade trouxe novas perspectivas.

“Um dos meus sonhos é cursar engenharia civil, e eu não vou desistir enquanto isso não se concretizar”, afirma.

Ele também destaca a interação com os professores do CEMEP como um fator de motivação para continuar os estudos. “Pela televisão, a gente consegue perceber o carisma dos professores do Centro de Mídias, o que nos motiva muito”, comemora.

Com acesso à internet via satélite, estudantes do Rio Maró agora têm ensino médio sem sair da comunidade. (Divulgação/CEMEP)

Gestão escolar e acesso a serviços

Além do impacto direto na sala de aula, a internet possibilitou avanços em atividades administrativas da escola, que antes dependiam de deslocamentos demorados por via fluvial ou de sinal instável de comunidades vizinhas. Com a conectividade, a escola passou a ter acesso mais rápido a sistemas da rede estadual, facilitando a comunicação com a Seduc e a participação em programas públicos.

A mudança observada na comunidade Fé em Deus faz parte de um movimento mais amplo de avanço da conectividade na região Norte. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entre 2019 e 2024 a proporção da população conectada à internet na região aumentou em 18,2%, o maior crescimento entre as regiões do país.

Esse avanço tem contribuído para a redução de desigualdades históricas no acesso à educação e à informação, e vem permitindo que comunidades ribeirinhas e indígenas se integrem cada vez mais ao ambiente digital.