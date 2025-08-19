Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Adolescente do município de Ourém, no Pará, lança primeiro livro na Feira Pan-Amazônica do Livro

Juan Souza Barros é aluno do 8º ano de escola pública de Ourém e lança o livro "Os Úrsulos" no stand da Seduc nesta quarta, 20

O Liberal
fonte

A visibilidade nas redes sociais fez com que a iniciativa chegasse até a direção da Seduc, que organizou a participação do Juan na Feira Pan-Amazônica do Livro (Raysa Ferreira)

Com apenas 14 anos, o adolescente Juan Souza Barros, do município de Ourém, lança nesta quarta-feira, dia 20, o livro ‘Os Úrsulos’, na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no estande da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), no Hangar Centro de Convenções.

O jovem autor lançou este mês a versão digital do livro na plataforma Amazon e relatou às suas professoras na escola que tinha produzido a obra. Assim, deram início a divulgação como parte da celebração do Dia dos Estudantes.

"Iniciou-se uma movimentação na escola, que ganhou as redes sociais, para garantir a versão impressa do livro. Foram organizados grupos do WhatsApp para organizar a compra de lotes (20 unidades), ação que segue ocorrendo na cidade", informa a professora Ana Paula Sousa Ferreira.

A visibilidade nas redes sociais fez com que a iniciativa chegasse até a direção da Seduc, que organizou a participação do Juan na Feira Pan-Amazônica do Livro. A prefeitura de Ourém disponibilizou uma van e o jovem será acompanhado por familiares, professoras e colegas de sala de aula.

“A minha vida sempre foi um misto de aventura e propósito, e, talvez por isso, escrever tenha se tornado tão natural para mim. Eu não escrevo só para contar história. Escrevo para criar mundos, para deixar algo vivo, pulsando, que possa conversar com as pessoas mesmo quando eu não estiver por perto. Cresci fascinado por narrativas que desafiavam a imaginação e, ao mesmo tempo, falam sobre coisas muito reais: fé, escolhas, amizade, amor e destino. Os Úrsulos nasceu dessa mistura — do meu lado sonhador e do meu lado que acredita que tudo, até a fantasia mais ousada, pode carregar uma mensagem”, diz Juan.

Segundo o autor, “Os Úrsulos” é uma história que leva o leitor "para reinos e galáxias onde criaturas antigas, mistérios e batalhas épicas que se entrelaçam com escolhas difíceis e destinos inevitáveis. Bob, o jovem que talvez carregue o peso de um urso, não está sozinho — e nem você vai estar. Vai caminhar com ele, sentir o frio das sombras e o calor das vitórias, vai duvidar, se arrepiar e, quem sabe, até torcer o nariz para certas revelações. Essa história é sobre coragem, amizade, sacrifício… e sobre enfrentar forças tão antigas que parecem ter sempre existido. Só que, para descobrir quem realmente é o inimigo, você vai ter que chegar até o fim. Isso não será uma jornada comum", afirma no texto de divulgação do livro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Juan Souza Barros

Os Ursulos

28ª feira pan-amazônica do livro
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Joelma revela lançamento do projeto 'Uma Noite Amazônica – Ao Vivo em Portugal'

Estilo amazônico ganha destaque nos figurinos do DVD gravado na Europa

19.08.25 12h41

AUDIOVISUAL

Exclusivo: Após Pssica, da Netflix, diretor indicado ao Oscar anuncia duas novas produções no Pará

Ele já foi indicado ao Oscar como melhor diretor pelo filme “Cidade de Deus” (2002)

19.08.25 10h25

SAÚDE

Fernanda Rodrigues revela volta de câncer um ano após remoção e diz que fará outra cirurgia

Atriz explicou como será o novo tratamento

19.08.25 8h52

SERIADO

Marina Ruy Barbosa surge como Suzane von Richthofen no teaser de 'Tremembé' do Prime Video; veja

Apesar do teaser ter sido compartilhado nas redes sociais, ainda não há a data de lançamento da série

18.08.25 20h37

MAIS LIDAS EM CULTURA

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

CONHEÇA

Filha da atriz pornô Elisa Sanches também é criadora de conteúdo adulto? Veja aqui!

Gabriela Zito fala sobre carreira e destaca identidade independente

27.07.25 19h27

MAIS NATURAL

Gretchen remove procedimento estético nos lábios e exibe resultado nas redes sociais

A artista revelou detalhes da cirurgia e explicou porque decidiu abandonar o PMMA

27.07.25 12h03

Novela turca

'Bahar': Conheça a novela turca que estreia no Brasil; saiba a história e onde assistir

A dizi chega no streaming brasileiro oficialmente neste mês; confira os detalhes

27.06.25 19h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda