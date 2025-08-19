Adolescente do município de Ourém, no Pará, lança primeiro livro na Feira Pan-Amazônica do Livro

Com apenas 14 anos, o adolescente Juan Souza Barros, do município de Ourém, lança nesta quarta-feira, dia 20, o livro ‘Os Úrsulos’, na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no estande da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), no Hangar Centro de Convenções.

O jovem autor lançou este mês a versão digital do livro na plataforma Amazon e relatou às suas professoras na escola que tinha produzido a obra. Assim, deram início a divulgação como parte da celebração do Dia dos Estudantes.

"Iniciou-se uma movimentação na escola, que ganhou as redes sociais, para garantir a versão impressa do livro. Foram organizados grupos do WhatsApp para organizar a compra de lotes (20 unidades), ação que segue ocorrendo na cidade", informa a professora Ana Paula Sousa Ferreira.

A visibilidade nas redes sociais fez com que a iniciativa chegasse até a direção da Seduc, que organizou a participação do Juan na Feira Pan-Amazônica do Livro. A prefeitura de Ourém disponibilizou uma van e o jovem será acompanhado por familiares, professoras e colegas de sala de aula.

“A minha vida sempre foi um misto de aventura e propósito, e, talvez por isso, escrever tenha se tornado tão natural para mim. Eu não escrevo só para contar história. Escrevo para criar mundos, para deixar algo vivo, pulsando, que possa conversar com as pessoas mesmo quando eu não estiver por perto. Cresci fascinado por narrativas que desafiavam a imaginação e, ao mesmo tempo, falam sobre coisas muito reais: fé, escolhas, amizade, amor e destino. Os Úrsulos nasceu dessa mistura — do meu lado sonhador e do meu lado que acredita que tudo, até a fantasia mais ousada, pode carregar uma mensagem”, diz Juan.

Segundo o autor, “Os Úrsulos” é uma história que leva o leitor "para reinos e galáxias onde criaturas antigas, mistérios e batalhas épicas que se entrelaçam com escolhas difíceis e destinos inevitáveis. Bob, o jovem que talvez carregue o peso de um urso, não está sozinho — e nem você vai estar. Vai caminhar com ele, sentir o frio das sombras e o calor das vitórias, vai duvidar, se arrepiar e, quem sabe, até torcer o nariz para certas revelações. Essa história é sobre coragem, amizade, sacrifício… e sobre enfrentar forças tão antigas que parecem ter sempre existido. Só que, para descobrir quem realmente é o inimigo, você vai ter que chegar até o fim. Isso não será uma jornada comum", afirma no texto de divulgação do livro.