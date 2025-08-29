Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Internet já chega a 46% das escolas de educação básica no Pará, aponta Ministério das Comunicações

Das 9.611 instituições, 4.427 estão atualmente conectadas

O Liberal
fonte

Programa do Governo Federal tem a meta de garantir conectividade às 137,8 mil escolas públicas do país até o fim de 2026 (Foto: Shizuo Alves | MCom)

No Pará, 46,06% das escolas de educação básica contam com acesso à internet. Das 9.611 instituições, 4.427 estão atualmente conectadas, como apontam dados do Ministério das Comunicações. O relatório programa Escolas Conectadas, do Governo Federal, divulgado nesta semana, aponta que em todo o Brasil já são 82,2 mil escolas públicas de ensino básico conectadas nas cinco regiões do país.

O relatório aponta que o Brasil avançou em relação aos números registrados no fim de 2024, quando havia 73,1 mil escolas conectadas, o equivalente a 53% do total. No Pará, eram 3.389 escolas ligadas à internet no mesmo período (35,26%). Desde então, 1.038 instituições de ensino básico passaram a integrar a lista das conectadas. O programa prevê atender todas as 137,8 mil escolas de educação básica do país com internet de banda larga e wi-fi aberto, como parte da estratégia nacional de conectividade escolar.

O objetivo da iniciativa é garantir acesso de qualidade ao mundo digital a alunos e professores da rede pública. “Conectar uma escola é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Estamos transformando a realidade da educação pública, garantindo que a internet chegue onde antes não estava. Nenhuma escola ficará para trás, essa é a nossa missão até 2026”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. 

Regiões

A Região Sul apresenta o maior percentual de escolas conectadas. Ao todo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina registram 13.889 escolas conectadas de um total de 19.837, o equivalente a 70%. Em seguida aparecem as regiões Centro-Oeste, com 7.857 escolas, das quais 5.472 estão conectadas (69,64%), Nordeste (49.275 escolas, 32.775 conectadas – 61,86%), Sudeste (40.535 escolas, 24.073 conectadas – 59,38%) e Norte (20.343 escolas, 8.310 conectadas – 40,84%).

Estados

Já entre os estados, o Mato Grosso do Sul é o que apresenta o maior percentual de escolas conectadas. Das 1.367 do estado, 1.084 estão conectadas, o que equivale a 79,30%. Em seguida, aparecem Rio Grande do Norte, com 2.145 escolas conectadas das 2.733 do estado (78,49%) e Goiás, com 2.719 conectadas das 3.528 do estado (77,07%). Em números absolutos, São Paulo é o estado com mais escolas conectadas (10.787), seguido por Bahia (7.644) e Minas Gerais (7.236).

Ranking nacional de escolas conectadas

Estado - Total de Escolas - Escolas Conectadas - Percentual

  • Acre | 1.480 | 471 | 31,82%
  • Alagoas | 2.381 | 1.360 | 57,12%
  • Amapá | 788 | 113 | 14,34%
  • Amazonas | 5.152 | 1.309 | 25,41%
  • Bahia | 13.140 | 7.644 | 58,17%
  • Ceará | 5.971 | 3.643 | 61,01%
  • Distrito Federal | 716 | 135 | 18,85%
  • Espírito Santo | 2.635 | 1.646 | 62,47%
  • Goiás | 3.528 | 2.719 | 77,07%
  • Maranhão | 10.213 | 6.038 | 59,12%
  • Mato Grosso | 2.246 | 1.534 | 68,30%
  • Mato Grosso do Sul | 1.367 | 1.084 | 79,30%
  • Minas Gerais | 11.984 | 7.236 | 60,38%
  • Pará | 9.611 | 4.427 | 46,06%
  • Paraíba | 3.737 | 2.480 | 66,36%
  • Paraná | 7.390 | 5.277 | 71,41%
  • Pernambuco | 5.842 | 3.445 | 58,97%
  • Piauí | 3.699 | 2.772 | 74,94%
  • Rio de Janeiro | 6.858 | 4.404 | 62,22%
  • Rio Grande do Norte | 2.733 | 2.145 | 78,49%
  • Rio Grande do Sul | 7.239 | 5.097 | 70,41%
  • Rondônia | 1.055 | 672 | 63,70%
  • Roraima | 863 | 298 | 34,53%
  • Santa Catarina | 5.208 | 3.515 | 67,49%
  • São Paulo | 19.058 | 10.787 | 56,60%
  • Sergipe | 1.559 | 956 | 61,32%
  • Tocantins | 1.394 | 1.020 | 73,17%

No Brasil:

  • 137.847 Total de Escolas
  • 82.227 Escolas Conectadas
  • 59,65% Percentual de escolas conectadas

Por Regiões:

Região Norte

  • Escolas: 20.343
  • Escolas conectadas: 8.310
  • % de escolas conectadas: 40,84%

Região Nordeste

  • Escolas: 49.275
  • Escolas conectadas: 30.483
  • % de escolas conectadas: 61,86%

Região Centro-Oeste

  • Escolas: 7.857
  • Escolas conectadas: 5.472
  • % de escolas conectadas: 69,64%

Região Sudeste

  • Escolas: 40.535
  • Escolas conectadas: 24.073
  • % de escolas conectadas: 59,38%

Região Sul

  • Escolas: 19.837
  • Escolas conectadas: 13.889
  • % de escolas conectadas: 70,01%
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

acesso à internet

escolas

escola conectada
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CONECTIVIDADE

Internet já chega a 46% das escolas de educação básica no Pará, aponta Ministério das Comunicações

Das 9.611 instituições, 4.427 estão atualmente conectadas

29.08.25 15h33

POLÍCIA

Avião com quase meia tonelada de cocaína cai e é apreendido no Pará

PM localizou droga após o pouso forçado em uma área de pasto de uma Fazenda, nas proximidades de Santana do Araguaia

29.08.25 11h55

'Agora Paraense'

Zeca Camargo recebe título de cidadão belenense: ‘Significa muito pra mim’

O apresentador nasceu na cidade de Uberaba, mas realiza diversas visitas regulares à Belém

27.08.25 19h07

PARÁ

Fiscalização apreende 12 toneladas de suínos e mais 85 mil kg de soja no Pará

A carga de suínos vivos havia sido comprada por pessoa física cuja empresa está com inscrição estadual suspensa. Já a soja, que seria para exportação, na verdade tinha como destino o mercado interno

27.08.25 17h13

MAIS LIDAS EM PARÁ

USARIA?

VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

23.08.25 17h46

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

REPATRIAÇÃO

Paraense que se juntou ao Estado Islâmico retorna ao Brasil após nove anos

Em abril de 2016, Karina saiu de casa dizendo que faria um trabalho da faculdade e desapareceu

27.08.25 17h36

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

23.08.25 18h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda