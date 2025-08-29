Internet já chega a 46% das escolas de educação básica no Pará, aponta Ministério das Comunicações

No Pará, 46,06% das escolas de educação básica contam com acesso à internet. Das 9.611 instituições, 4.427 estão atualmente conectadas, como apontam dados do Ministério das Comunicações. O relatório programa Escolas Conectadas, do Governo Federal, divulgado nesta semana, aponta que em todo o Brasil já são 82,2 mil escolas públicas de ensino básico conectadas nas cinco regiões do país.

O relatório aponta que o Brasil avançou em relação aos números registrados no fim de 2024, quando havia 73,1 mil escolas conectadas, o equivalente a 53% do total. No Pará, eram 3.389 escolas ligadas à internet no mesmo período (35,26%). Desde então, 1.038 instituições de ensino básico passaram a integrar a lista das conectadas. O programa prevê atender todas as 137,8 mil escolas de educação básica do país com internet de banda larga e wi-fi aberto, como parte da estratégia nacional de conectividade escolar.

O objetivo da iniciativa é garantir acesso de qualidade ao mundo digital a alunos e professores da rede pública. “Conectar uma escola é conectar sonhos, oportunidades e o futuro de milhares de crianças e jovens. Estamos transformando a realidade da educação pública, garantindo que a internet chegue onde antes não estava. Nenhuma escola ficará para trás, essa é a nossa missão até 2026”, afirmou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

Regiões

A Região Sul apresenta o maior percentual de escolas conectadas. Ao todo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina registram 13.889 escolas conectadas de um total de 19.837, o equivalente a 70%. Em seguida aparecem as regiões Centro-Oeste, com 7.857 escolas, das quais 5.472 estão conectadas (69,64%), Nordeste (49.275 escolas, 32.775 conectadas – 61,86%), Sudeste (40.535 escolas, 24.073 conectadas – 59,38%) e Norte (20.343 escolas, 8.310 conectadas – 40,84%).

Estados

Já entre os estados, o Mato Grosso do Sul é o que apresenta o maior percentual de escolas conectadas. Das 1.367 do estado, 1.084 estão conectadas, o que equivale a 79,30%. Em seguida, aparecem Rio Grande do Norte, com 2.145 escolas conectadas das 2.733 do estado (78,49%) e Goiás, com 2.719 conectadas das 3.528 do estado (77,07%). Em números absolutos, São Paulo é o estado com mais escolas conectadas (10.787), seguido por Bahia (7.644) e Minas Gerais (7.236).

Ranking nacional de escolas conectadas

Estado - Total de Escolas - Escolas Conectadas - Percentual

Acre | 1.480 | 471 | 31,82%

Alagoas | 2.381 | 1.360 | 57,12%

Amapá | 788 | 113 | 14,34%

Amazonas | 5.152 | 1.309 | 25,41%

Bahia | 13.140 | 7.644 | 58,17%

Ceará | 5.971 | 3.643 | 61,01%

Distrito Federal | 716 | 135 | 18,85%

Espírito Santo | 2.635 | 1.646 | 62,47%

Goiás | 3.528 | 2.719 | 77,07%

Maranhão | 10.213 | 6.038 | 59,12%

Mato Grosso | 2.246 | 1.534 | 68,30%

Mato Grosso do Sul | 1.367 | 1.084 | 79,30%

Minas Gerais | 11.984 | 7.236 | 60,38%

Pará | 9.611 | 4.427 | 46,06%

Paraíba | 3.737 | 2.480 | 66,36%

Paraná | 7.390 | 5.277 | 71,41%

Pernambuco | 5.842 | 3.445 | 58,97%

Piauí | 3.699 | 2.772 | 74,94%

Rio de Janeiro | 6.858 | 4.404 | 62,22%

Rio Grande do Norte | 2.733 | 2.145 | 78,49%

Rio Grande do Sul | 7.239 | 5.097 | 70,41%

Rondônia | 1.055 | 672 | 63,70%

Roraima | 863 | 298 | 34,53%

Santa Catarina | 5.208 | 3.515 | 67,49%

São Paulo | 19.058 | 10.787 | 56,60%

Sergipe | 1.559 | 956 | 61,32%

Tocantins | 1.394 | 1.020 | 73,17%

No Brasil:

137.847 Total de Escolas

82.227 Escolas Conectadas

59,65% Percentual de escolas conectadas

Por Regiões:

Região Norte

Escolas: 20.343

Escolas conectadas: 8.310

% de escolas conectadas: 40,84%

Região Nordeste

Escolas: 49.275

Escolas conectadas: 30.483

% de escolas conectadas: 61,86%

Região Centro-Oeste

Escolas: 7.857

Escolas conectadas: 5.472

% de escolas conectadas: 69,64%

Região Sudeste

Escolas: 40.535

Escolas conectadas: 24.073

% de escolas conectadas: 59,38%

Região Sul

Escolas: 19.837

Escolas conectadas: 13.889

% de escolas conectadas: 70,01%