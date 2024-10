Pará tem mais de 300 mil pessoas pessoas que moram sozinhas, diz IBGE

O Pará tem 331.119 pessoas que residem sozinhas, representando 13,53% do total de habitações no território paraense, que soma 2 milhões de unidades. Os dados fazem parte do Censo Demográfico 2022: “Composição domiciliar e óbitos informados (resultados do universo)” divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (25). Em comparação ao Censo de 2010, o balanço deste ano registou um aumento considerável, segundo o IBGE. Naquele ano, eram 154 mil domicílios unipessoais no Estado (8,3% do total).

Deste total de pessoas morando sozinhas, 203 mil eram homens e 127 mil mulheres. A faixa etária com a maior concentração de pessoas vivendo em domicílios unipessoais era a de 40 a 59 anos (39,89%), em seguida de 60 anos ou mais (21,66%). De acordo com a nova publicação do Censo 2022, o Brasil conta com cerca de 72 milhões de unidades domésticas, com uma média de 2,8 moradores por domicílio.

No Pará, esse número é de 2 milhões de unidades, com uma média de 3,3 pessoas por domicílio, sendo 51,7% homens e 48,92% mulheres. A maioria dos responsáveis tem entre 40 a 59 anos (976 mil pessoas) e 60 anos (529 mil pessoas).

Moradias compartilhadas

Ainda segundo a pesquisa, no Pará, dos 2 milhões de domicílios registrados, 841 mil (34,39%) eram compostos por responsáveis que viviam com seus parceiros e filhos em comum, enquanto que domicílios formados apenas por casais somaram 422 mil (17,25%). Já as unidades familiares sem cônjuge, mas com filhos, totalizaram 423 mil (17,30%). Desse total, 355 mil domicílios (14,53%) eram chefiados por mães solteiras, enquanto 67 mil (2,7%) eram liderados por homens na mesma condição.

Número de óbitos

Entre janeiro de 2019 a julho de 2022, foram contabilizados no Pará, um total de 131.856 óbitos, sendo 77.184 óbitos (58,54%) para o sexo masculino e 54.672 (41,46%) para o feminino. No estado, a maior participação de óbitos masculinos, calculado pela razão de sexo dos óbitos (óbitos de homens dividido pelos de mulheres), encontra-se no grupo etário de 20 a 24 anos, indicando, aproximadamente, 425 óbitos masculinos para cada 100 femininos, ou seja, uma sobremortalidade masculina de aproximadamente 4,2 vezes.