No Pará, 14,5% dos domicílios são chefiados por mães solteiras, aponta IBGE

No Pará, 14,53% dos domicílios são chefiados por mães solteiras - representando um total de 355 mil casas com mulheres nessa condição. Em todo o Estado, são 2 milhões de domicílios registrados das unidades familiares sem cônjuge, mas com filhos. Os dados fazem parte do Censo Demográfico 2022: “Composição domiciliar e óbitos informados (resultados do universo)” divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (25).

Por outro lado, 67 mil (2,7%) domicílios são liderados por homens na mesma condição. Quanto ao sexo dos responsáveis pelo domicílio e cônjuges, a pesquisa também revela que, em 2022, 57,5% das unidades domésticas no Brasil eram formadas por responsáveis e cônjuges de sexos diferentes, somando 41,7 milhões. No Pará, esse percentual foi ainda maior, chegando a 62,48%, o que corresponde a 1,52 milhão de unidades.

No caso de casais do mesmo sexo, o Brasil registrou 391 mil unidades domésticas, representando 0,54% do total. No Estado, foram contabilizadas 10 mil unidades domésticas com casais homoafetivos, correspondendo a 0,43% dos domicílios do estado - um aumento significativo em relação a 2010, cujo registro foi de 1.782 unidades (0,02% do total). Além disso, a pesquisa apontou um total de 30 milhões de unidades domésticas sem cônjuge no Brasil, enquanto no Pará esse número foi de 907 mil.

Unidade doméstica

De acordo com a nova publicação do Censo 2022, o Brasil conta com cerca de 72 milhões de unidades domésticas, com uma média de 2,8 moradores por domicílio. No Pará, esse número é de 2 milhões de unidades, com uma média de 3,3 pessoas por domicílio, sendo 51,7% homens e 48,92% mulheres. A maioria dos responsáveis entre está 40 a 59 anos (976 mil pessoas) e 60 anos (529 mil pessoas).