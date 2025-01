Pará tem aumento de 20% no total de atendimentos de saúde mental nos CAPs estaduais

O Pará teve um aumento de 20% no total de atendimentos voltados à saúde mental nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) estaduais em 2024, como apontam dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Somente no ano passado, foram 14.392 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) atendidos nos CAPs. Em 2023, esse total de pessoas atendidas foi de 11.352 pessoas. O tema ganha destaque neste mês com a campanha Janeiro Branco, que visa alertar para os cuidados com a saúde emocional da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico.

Ainda de acordo com a Sespa, os atendimentos foram ampliados e o número de Centros de Assistência Psicossocial (CAPSs) de gestão municipal continua crescendo em todas as Regiões de Saúde. Para a gestão dos cinco CAPSs estaduais na área de abrangência do 1º Centro Regional de Saúde, o Pará recebeu do Ministério da Saúde um montante de R$ 409.847,00 em 2023 e R$ 489.768,00 em 2024. Quanto aos CAPSs municipais, os recursos são repassados do Ministério da Saúde diretamente aos municípios.

O psiquiatra Dirceu Rigoni explica que é fundamental debater a saúde mental, pois ainda há dificuldade para que as pessoas busquem cuidados antes dos quadros ficarem piores. Também é importante para poder melhor conscientizar a sociedade sobre a necessidade de ter melhores serviços, principalmente no SUS, de atendimento aos pacientes.

VEJA MAIS

Sobre as principais doenças relacionadas à saúde mental que acometem a maioria da população. o psiquiatra destaca os transtornos depressivos e ansiosos, “mas não podemos esquecer dos transtornos do neurodesenvolvimento (e.g. espectro autista e TDAH) e dos transtornos por uso de substâncias. Um grupo grande que engloba vários transtornos são os transtornos de personalidade. Outros importantes transtornos, mas menos prevalentes comparativamente, são a esquizofrenia e o transtorno bipolar”, pontua.

Os hábitos de vida são fundamentais para prevenção, principalmente no equilíbrio das ações. Para o psiquiatra, ter uma qualidade de sono adequada, evitando irregularidades de horário, telas no horário de dormir, comer comida muito pesada. Evitar o uso excessivo de álcool. Evitar o uso de drogas no geral. Ter uma alimentação saudável e controlar o peso (sem excessos). Praticar atividades físicas de acordo com o que lhe é possível. Evitar ao máximo que possível problemas que não são seus. Buscar equilibrar a vida de trabalho com práticas de lazer, não exagerando de nenhum dos dois. Evitar comparações e uso excessivo de redes sociais.

Quando procurar ajuda

De forma geral, Dirceu Rigoni explica que quando há um sofrimento psíquico e/ou algum prejuízo funcional para o indivíduo. De forma mais específica, quando há preocupações constantes, insônia, medo, tristeza recorrente e intensa (principalmente desmotivada), indisposição para as atividades do cotidiano, irritabilidade, dificuldade de concentração e afins. Em casos mais graves, como comportamento agressivo, desorganizado, que tenha risco para si ou para outros, é importante buscar primeiro a emergência psiquiátrica ou emergência clínica (UPAs e HPSM).

O usuário pode ir a uma Unidade Básica de Saúde para ser encaminhada ou ir diretamente ao CAPS. Para saber mais sobre a Rede de Atenção Psicossocial e como funciona cada serviço, acesse o link: http://www.saude.pa.gov.br/servicos/ao-publico/locais-de-atendimento/centros-de-atencao-psicossocialcaps/

Tratamento

Os usuários podem ser atendidos nos 95 CAPS de gestão municipal ou nos 6 de gestão estadual, sendo cinco em Belém e um em Santarém.

O que é oferecido à população?

Os CAPSs oferecem atendimento com equipe multidisciplinar e diversas terapêuticas, para propiciar ao paciente melhor qualidade de vida e inclusão produtiva possível. O atendimento de emergência psiquiátrica está disponível na Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.



s doenças mentais podem ser causadas por uma série de fatores, como genética, estresse, abuso de substâncias e traumas. Nesse rol entram também os transtornos de humor, esquizofrenia e o transtorno bipolar.