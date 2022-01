Pará tem 71 casos de gripe H3N2; Sespa considera surto

O Pará já soma 71 casos de síndromes gripais por H3N2, segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A informação foi repassada a pedido da reportagem de OLiberal.com, nesta segunda-feira (3). Em um comunicado, a Sespa informou que "os surtos de síndromes gripais são analisados de forma amostral para identificar a circulação de vírus na região, por isso não se trata de diagnóstico e sim de avaliação do cenário epidemiológico".

Ainda conforme a secretaria, como o vírus não tinha circulação no Pará, os casos já são considerados como um surto pelas autoridades de saúde. "A Sespa ressalta que tendo em vista que o vírus H3N2 não circulava no Estado, a ocorrência de um caso, de acordo com a vigilância epidemiológica, já é considerado surto. Não há registros de dupla infecção", conclui a nota.