Belém retoma vacinação contra a covid-19 e gripe, mas falta imunizante em unidade de saúde

Nesta segunda-feira (3), primeiro dia útil de 2022, a vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe foi retomada no município de Belém. A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) informou que 50 unidades básicas de saúde e Estratégia de Saúde da Família, além das 10 instituições parceiras, têm os imunizantes disponíveis. A vacinação acontece das 9h às 17h e é preciso levar documentos de identificação, como RG, CPF e comprovante de residência e para quem vai tomar a segunda ou dose de reforço, levar o cartão de vacinação.

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jurunas, localizada na rua Fernando Guilhon, a procura pela vacinação contra a covid-19 começou intensa, desde a manhã. Até às 11h, 149 doses dos imunizantes disponíveis foram aplicadas.

Imunizantes são essenciais para superar a pandemia

Alzira Braga, 50 anos, artesã conta que desde que tomou as duas doses da vacina anticovid, se sente mais segura e faz um apelo aos moradores de Belém, para que se vacinem. "Estou tomando a dose de reforço. Me sinto protegida, segura. Quando a gente anda por aí, a gente vê as pessoas por ignorância mesmo não tomando a vacina. Se o cientista estudou e fez a vacina, é segura. A vacina está disponível, tá mais fácil para a população. Agora tem no posto de saúde, nos bairros. E se estiver disponível, vamos usar. Faz bem", comentou.

Rosinete Lira, 53 anos, manicure está com a vacina da gripe e a da covid-19 em dia e diz que estava ansiosa pela terceira dose. Ela relembra que desde que tomou a vacina da covid, não teve a doença e a da gripe, ela pegou o vírus, mas teve sintomas leves. "Já tomei [vacina] da gripe, ano passado, assim que começou a campanha. Eu gripei, mas foi muito leve. Não igual as pessoas que não tomaram e adoeceram muito. Eu estou aqui para tomar a terceira dose. E eu me senti muito bem após a vacina. Eu estou confiante com a terceira dose. Vai continuar me protegendo. E vou continuar os cuidados, máscara, álcool em gel, limpeza das coisas que chegam do supermercado. Fazemos tudo. Enquanto não falarem que acabou a pandemia, vamos continuar nos cuidando", disse.

A expectativa da equipe de vacinação da UBS Jurunas é grande. Acreditam que até o final da tarde a procura pela vacinação anticovid continuará intensa.

Proteção contra a gripe

Já quem buscou a vacina da gripe, não teve o mesmo sucesso. Na sala de vacinação do outro corredor da UBS do Jurunas, quem estava na sala, ficou desapontado ao saber que a câmara fria não tinha imunizantes e que a previsão de vacinação é para a próxima campanha, em março.

Clea Lima, 52 anos, é secretária e tirou a manhã para tomar a vacina da gripe. Após se recuperar três vezes da doença, ela conta que tem receios da evolução da doença, devido ao surto que a cidade apresenta e por isso, quer se vacinar. "Eu vim devido eu ter pegado a virose três vezes. Então, vim atrás da vacina. Mas aqui na UBS fui informada que não tem a vacina. Fui orientada a esperar até março, que é quando começa a próxima campanha. Eu me sinto insegura, com medo, de esperar até março. Porque todo dia surge uma coisa diferente. Vou segurar na fé que nada de ruim vai acontecer. Porque, só Deus mesmo. Queria entender, porque fazem campanha, mas não tem vacina", disse

Monique Bergh, 27 anos, também recebeu a mesma notícia de falta da vacina da gripe, quando tentou vacinar ela e a filha Fiorella Bergh, de 3 anos. A jovem conta que irá procurar outra unidade de saúde, pois tem medo que a filha pegue a doença. "As pessoas não sabem informar. Eu vou tentar ir a outro posto, tem um na cremação, para ver se tem vacina lá. Mas eu venho aqui, porque esse é mais próximo de casa. Fico com medo, porque nesse momento está todo mundo gripado, né. E não está leve essa gripe", comentou a mãe.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que “ainda está trabalhando neste balanço de atendimentos neste fim de ano. Quanto à vacina da gripe ainda há estoque no município. Pode ocorrer falta momentânea em alguns postos, devido à grande demanda da população, mas as salas de vacinação estão sendo regularmente abastecidas".