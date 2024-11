pará registra mais de 11 mil ocorrências de combate a incêndios em vegetação em 2024

Em 2024, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) já registrou mais de 11 mil ocorrências de combate a incêndios em vegetação. E a sala de situação do quartel do Comando Geral da corporação é um dos espaços estratégicos do Governo do Estado que fortalecem o monitoramento dos focos de incêndio e o combate aos incêndios florestais no território paraense.

A atuação de agentes especializados e o emprego de tecnologias assertivas que embasam tomadas de decisões estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente vem sendo intensificados ao longo dos últimos anos pela atual gestão. “Esse é um espaço destinado para que a gente faça o monitoramento ambiental, por meio de aplicativos especializados, disponibilizados por plataformas abertas, contamos com vários técnicos especialistas, tanto na área de combate de incêndios florestais, quanto na parte de geografia, geotecnia, processamento de dados e tecnologia da informação, que fazem análises climáticas e ambientais voltadas para as atividades tanto de defesa civil como de resposta a desastres”, disse o coronel Wagner Silva, coordenador da Operação Fênix do CBMPA.

Sistemas como o BDQueimadas, Plataforma MAIS Brasil, Plataforma FIRMS da Nasa e Painel do Fogo contribuem para a identificação de acontecimentos relacionados a fonte de calor, posicionamento de equipes no campo; monitoramento das ações de resposta com a utilização de ferramentas de geomonitoramento; monitoramento das condições climáticas e meteorológicas relacionadas à incidência de focos de calor e incêndios florestais, para que as estratégias e ações sejam alinhadas diariamente.

VEJA MAIS:

Atualmente, bombeiros atuam em três grandes operações no Pará

Atualmente, o Corpo de Bombeiros atua em três grandes operações do Governo do Estado, duas com viés mais preventivo, que são as operações ‘Amazônia Viva’, em parceria com a Secretaria de Estado e Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), e a ‘Curupira’, integrado com outros órgãos do Sistema de Segurança Pública.

A ‘Operação Fênix’, que é mais uma frente de atuação do CBMPA, tem o objetivo de monitorar, combater e dar resposta a incêndios florestais. Somente em 2024, já envolveu cerca de 700 militares e mais de 30 viaturas, em diferentes fases das ações. A operação já contabiliza a atuação em 77 municípios paraenses, com o registro de mais de 2 mil ocorrências. A operação iniciou a 7ª fase operacional neste mês de novembro.

Em setembro de 2024, o CBMPA formou 41 especialistas no Curso de Combate a Incêndio Florestal na Amazônia (CCIFA), e ainda, a Instrução de Nivelamento de Conhecimento (INC) Florestal, iniciativas fundamentais para a qualificação dos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Essas capacitações visam aprimorar as habilidades dos combatentes em operações no ambiente florestal, fortalecendo a capacidade de resposta a incêndios e aumentando a eficiência dos serviços prestados à população.