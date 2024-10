Extensa área de vegetação é destruída por incêndio na PA-125, em Paragominas

Uma grande área de vegetação foi destruída por um incêndio às margens da rodovia PA-125, em Paragominas, sudeste do Pará. As chamas atingiram um campo próximo a uma antiga serraria desativada, na tarde de terça-feira (22/10). Segundo moradores da área, a seca e o vento contribuíram para que as chamas se alastrassem. Conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará nesta sexta-feira (25/10), equipes estiveram na área para realizar o controle do fogo. Ninguém ficou ferido.

As chamas duravam há alguns dias e teriam se espalhado, causando preocupação entre os moradores de um residencial próximo ao local. As pessoas teriam acionado os Bombeiros, que realizaram um intenso trabalho para conseguir acabar com o fogo. A fumaça era vista há alguns quilômetros da área e estaria sendo levada para a pista, interferindo na visibilidade dos condutores que trafegavam pela rodovia estadual. Acionada, a Polícia Civil informou que o caso ainda não havia sido registrado na delegacia que atende a área.

Conforme as informações iniciais, ainda não é possível informar como o incêndio iniciou. No entanto, as autoridades acreditam que uma das possibilidades seria a ação humana. Porém, as investigações na área poderão esclarecer o caso. Os danos ambientais são grandes, mas não há registros de mortos ou feridos.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que controlou as chamas e que não houve feridos”, disse o CBM.