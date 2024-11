Incêndio destrói vegetação no Mirante do Maracanã, em Santarém

Um incêndio atingiu a vegetação no Mirante do Maracanã, próximo a Praia do Maracanã, em Santarém, oeste do Pará. O local, que é considerado um ponto turístico da cidade, teve a grama consumida pelas chamas na tarde de domingo (10/11). Moradores da área e pessoas que estavam na praia ajudaram a combater as chamas.

Segundo moradores do local, ainda não há informações exatas sobre como as chamas começaram no local. No entanto, devido a grama está seca, as chamas se alastraram rapidamente e consumiram toda a vegetação no local. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os moradores empenhados em tentar apagar o fogo. No entanto, as chamas somente foram completamente extinguidas quando toda a vegetação foi queimada.

Muitas pessoas lamentaram o incêndio que atingiu o local e informaram que, em questão de segundos, toda a área havia sido destruída. O Corpo de Bombeiros esteve no local e auxiliou no rescaldo. O Mirante do Maracanã é uma área muito conhecida por ser a escolha de turistas que fazem fotos da praia. O local também é de lazer para os moradores.