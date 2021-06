Pará recebe mais de 4 milhões de doses das vacinas Janssen, Astrazeneca, Coronavac e Pfizer

O Pará recebeu, do Ministério da Saúde, até esta terça-feira, 29, um total de 4.200.510 doses de vacinas para o combate à covid-19. Desse total, segundo os dados do Vacinômetro Estadual, 3.972.589 doses foram enviadas aos municípios, média de 94,57%. Os números da vacinação no Pará são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fiocruz (2.419.450 doses), Coronavac/Butantan (1.378.440 doses), Pfizer (352.170 doses) e Janssen (50.450).

Aplicações

Até esta terça-feira foram aplicadas 3.754.855 doses. A população estimada para receber a vacina, na primeira etapa, é de 2.203.882 pessoas. Na primeira fase foram aplicadas 2.619.707 doses, um total de 65,94% de cobertura. Já a segunda dose chegou a 1.135.148 pacientes, cobertura de 28,57%.

Sobre o desempenho da vacinação no Pará, o público continua o mesmo, conforme critérios das autoridades de saúde: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas, trabalhadores de educação (básico e superior), puérperas, gestantes, ribeirinhos, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, Pessoas com Deficiências Permanentes Graves, Forças Armadas e o pessoal de Segurança e Salvamento.

Na primeira dose, segundo o mapa do Vacinômetro do Governo do Pará, foram vacinados 173.589 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 101,11%. Já a segunda dose foi aplicada em 122.918, cobertura de 71,59%.

Público-alvo

Idosos - São cadastrados 793.740 idosos 60e+. Destes, 1097.358 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 138,25%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 505.244 pacientes, cobertura de 63,65%.

Indígenas - Os cadastrados somam 23.841. Os dados de vacinação, hoje, são de 14.549 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 61,03%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.651 pacientes, cobertura de 44,68%.

Quilombolas - Os cadastrados pela Sespa são 162.541. Desse total, 54.725 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 33,67%. A segunda dose, hoje, foi aplicada em 13.310 pessoas, cobertura de 8,19%.

Com comorbidade - Somam 266.476. Já receberam a primeira dose 258.323, cobertura de 96,94%. A segunda dose chegou para 25.301 pacientes do grupo, cobertura de 9,49%.

Trabalhadores em educação - Nos níveis básico e superior, somam 116.779. Desse total, 126.855 já receberam a primeira dose, cobertura de 108,63%. A segunda dose já chegou a 2.294, cobertura de 1,96%.

Puérperas - São 17.058. Já foram vacinadas, na primeira dose, 3.879, cobertura de 22,74%. A segunda dose chegou a 286 mulheres, cobertura de 1,68%.

Gestantes - São 103.771. Desse total, 10.936 receberam a primeira dose, cobertura de 10,54%. A segunda dose foi aplicada em 1.026 mulheres, cobertura de 0,99%.

Ribeirinhos - Somam 172.741. Já foram vacinadas, na primeira dose, 80.886 pessoas, cobertura de 46,83%. Já a segunda dose atingiu, até hoje, 5.739 pessoas, cobertura de 3,32%.

Privados de liberdade (detento) - São 20.301. Do total, 2.108 receberam a primeira dose, cobertura vacinal de 10,38%. A segunda dose chegou para 23 pessoas, cobertura de 0,11%.

Pessoas em situação de rua - Somam 1.136. Destes, 407 foram vacinados com a primeira dose, cobertura de 35,83%. Já a segunda dose chegou para 131 pessoas, cobertura de 11,53%.

Pessoas com deficiência permanente grave - São 240.493. Desse total, 24.605 foram vacinados com a primeira dose, cobertura de 10,01%. A segunda dose chegou para 697, cobertura vacinal de 0,29%.

Forças Armadas - Reserva para vacinação 14.800 pessoas. Desse total, 6.977 já receberam a primeira dose, cobertura de 47,14%. A segunda dose chegou para 315 pessoas, cobertura de 2,13%.

Segurança e salvamento - Somam 28.748 pessoas. Foram vacinados, até hoje, 24.158 pacientes, cobertura de 84,03%. A segunda dose alcançou 12.019 pacientes, cobertura de 41,81%.

Maiores desempenhos

Atualizando os números apresentados hoje pelo governo estadual, cerca de 20 municípios paraenses estão com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará. Esses números, todos os dias, apresentam alterações para mais e para menos. São eles: Canaã dos Carajás, São João de Pirabas, Benevides, Belém, Santo Antônio do Tauá, Paragominas, Brasil Novo, Capitão Poço, Inhangapi, Vitória do Xingu, Melgaço, Mojuí dos Campos, São Miguel do Guamá, Santa Bárbara do Pará, Breves, Rio Maria, Parauapebas, Magalhães Barata, Marapanim e Senador José Porfirio.

Na contramão

Outros 20 municípios estão com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, também apresentando alternâncias. São eles: Cumaru do Norte, Piçarra, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Palestina do Pará, Oriximiná, Acará, São João do Araguaia, São Sebastião da Boa Vista, Santana do Araguaia, Chaves, Maracanã, Itupiranga, Novo Repartimento, Eldorado dos Carajás, Oeiras do Pará, São Félix do Xingu, Salvaterra, Baião e Afuá.