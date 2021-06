Primeiro estudo sobre mistura de vacinas divulga resultados

Misturar e combinar vacinas de covid pode resultar em maior proteção contra o vírus, concluiu um estudo apoiado pelo governo do Reino Unido. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

Pessoas que haviam sido vacinadas com a vacina da AstraZeneca inicialmente e depois receberam um reforço com Pfizer tinham nove vezes mais anticorpos do que aquelas que tomaram apenas a AstraZeneca.

Embora os anticorpos sejam apenas uma parte da resposta imunológica, os pesquisadores da Universidade de Oxford disseram que as descobertas sugeriam fortemente que a abordagem poderia aumentar a imunidade.

No entanto, o professor Matthew Snape, investigador-chefe do estudo, disse que o Reino Unido deveria seguir seu regime de dosagem padrão porque estava provando funcionar no mundo real.

Ele alertou que havia o perigo de complicar o lançamento extremamente bem-sucedido, que já viu quatro quintos da população adulta ser vacinada pelo menos uma vez.

“O padrão tem que ficar com o que está provado que funciona”, disse ele em uma coletiva de imprensa esta tarde.

No entanto, as descobertas abriram a porta para implementações mais flexíveis em países com suprimentos limitados, disseram os cientistas.

Eles continuarão a monitorar 830 participantes no teste para ver quanta proteção a estratégia de 'combinar e combinar' oferece contra a Covid no mundo real.