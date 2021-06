Mais de 831 mil doses já foram aplicadas na população de Belém

O último balanço divulgado pela Prefeitura de Belém apontam que 831.130 doses de vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas na população do município. Deste quantitativo, 588.270 pessoas já receberam a primeira dose, equivalente a 39,2% da população, e 241.850 pessoas foram vacinadas com as duas doses do imunizante, o que corresponde a um percentual de 16,2% da população da capital.

Até o momento, foram utilizadas na campanha de vacinação três diferentes marcas de vacina, sendo 405.556 mil doses da Coronavac, 234.958 mil da Astrazeneca e 190.616 da Pfizer.

Os idosos compõem o grupo com maior número de vacinados, sendo que 199.432 mil pessoas com mais de 60 anos já receberam a primeira dose, e 182.865 mil desses idosos já foram vacinados com a segunda dose. Ao todo, 91,7% da população idosa de Belém já foi completamente imunizada. Em seguida estão os profissionais da saúde, com 67.224 mil vacinados com a primeira dose e 43.543 mil com a segunda dose.

Também já foram vacinadas com pelo menos a primeira dose, 53.467 mil com comorbidades, 9.354 mil pessoas com deficiência, 10.118 mil agentes das forças de segurança e salvamento, 6.097 mil grávidas, puérperas e lactantes com bebês de até 6 meses de vida, seguidos pelas populações tradicionais, como os 492 indígenas, 747 ribeirinhos e 1.197 quilombolas.

O balanço mostra também que já foram vacinados 1.411 bancários, 1.912 trabalhadores da limpeza urbana, 2.535 portuários e aeroportuários, 2.689 estudantes da área da saúde, 5.768 membros das forças armadas, e 22.356 trabalhadores da educação.

Para dar andamento a campanha de vacinação, um contingente com mais de mil profissionais da Secretária de Saúde (Sesma), das unidades de saúde, professores e alunos de universidades públicas e privadas, e voluntários. Participam também os efetivos de trânsito e de segurança, tanto do estado como do município.