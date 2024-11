Pará lidera geração de empregos na região Norte e alcança 46 mil postos entre janeiro e setembro

Mantendo a trajetória positiva na geração de empregos, o Pará registra cerca de 46 mil novos postos de trabalhos gerados ao longo deste ano e alcança a 12ª colocação no ranking nacional de empregabilidade.

Os dados foram confirmados com o novo estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que teve como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged, do Ministério do Trabalho.

Conforme os novos dados, em setembro deste ano, no comparativo entre admitidos e desligados, foram feitas 42.508 admissões, contra 33.939 desligamentos, o que gerou um saldo positivo de 8.569 postos. Chega a nove meses consecutivos que o estado aponta resultados positivos, com destaques para os setores de comércio, serviço e construção civil.

Os dados ainda trazem uma informação relevante: o Pará foi responsável por cerca de 38% de todos os postos de trabalhos na Região Norte e lidera o ranking entre os estados dessa região.

"Setembro se destacou como um mês extremamente positivo para a empregabilidade, para o emprego formal. Nós, nesse mês, tivemos o recorde de número de vagas, cerca de 8.500. Logo, percebemos que as políticas públicas, emplacadas pelo nosso governo, estão contribuindo para além do desenvolvimento econômico e social, mas também atraindo a geração de emprego e renda. As atividades econômicas tiveram praticamente o mesmo desempenho, com um pouco mais de duas mil vagas nos setores de serviços, comércio e construção civil. O dado novo é da construção civil, que esteve parada no ano passado e agora retoma com muita força as suas atividades, principalmente por conta das obras públicas que o governo vem realizando em preparação à COP30. Além disso, temos também os incentivos fiscais, a atração de novos investimentos e pretendemos finalizar este ano, alcançando cerca de 60 mil novas vagas com carteira assinada no mercado de trabalho paraense", comenta o Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, Inocencio Gasparim.

Oportunidades

Como um incentivo à empregabilidade, o Sistema Nacional de Emprego, o Sine, gerenciado pela Seaster, tem recrutado, pré-selecionado e intermediado profissionais para o mercado de trabalho. Além de realizar a intermediação de mão de obra, o Sine, como serviço público e gratuito, garante o cadastro de vagas de emprego, entrevistas, atualização de currículo e emissão de seguro-desemprego.

Em Belém, o trabalhador pode acessar o banco de vagas e realizar o seu cadastro, de forma presencial, nas Estações Cidadania do bairro do Guamá, São Brás e do Shopping Pátio Belém, além das Usina da Paz do Icuí, Cabanagem, Marituba, Bengui, Terra Firme, Jurunas e Guamá.