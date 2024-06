Pará lidera geração de empregos formais na região Norte em maio de 2024

O Pará destacou-se na geração de empregos formais, conforme apontado pelo estudo do Dieese/PA com base nos dados do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego, divulgados nesta quinta-feira (27). O estado registrou um saldo positivo de 3.385 postos de trabalho, resultado de 41.209 admissões contra 37.824 desligamentos. Embora tenha havido um fluxo menor de empregos em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foram gerados 7.493 postos, ainda mostra mercado de trabalho paraense aquecido. O Brasil também encerrou o mês de maio com um saldo positivo. Foram 131.811 empregos com carteira assinada.

Em âmbito nacional, o Pará ocupou a 11ª posição no ranking de geração de empregos formais, consolidando-se como o líder na região Norte. Setores como Construção, Serviços, Indústria e Comércio apresentaram saldos positivos, impulsionando o mercado local. Apenas o setor Agropecuário teve saldo negativo, com a perda de 1.289 postos de trabalho.

No panorama regional, todos os sete estados da região Norte registraram saldo positivo de empregos formais, com destaque para Pará e Amazonas, que lideraram os números. Ao longo dos cinco primeiros meses de 2024, o Pará acumulou um saldo de quase 20 mil novos postos de trabalho, refletindo uma tendência positiva, embora ligeiramente inferior ao mesmo período do ano anterior, quando foram gerados 21.832 empregos.

Os dados reafirmam a recuperação econômica do Pará em diversos setores, especialmente em Serviços, Construção, Comércio e Indústria, enquanto o desafio permanece na revitalização do setor Agropecuário.

Brasil fecha maio com saldo positivo de empregos, mas abaixo de 2023

O Brasil encerrou o mês de maio com um saldo positivo de 131.811 empregos com carteira assinada, conforme dados do Novo Caged. Este número representa um declínio em relação ao mesmo período do ano anterior, quando o saldo foi de 155.123 postos de trabalho.

Os cinco principais setores da economia brasileira apresentaram resultados positivos em maio. O setor de Serviços liderou com a criação de 69.309 novos empregos, seguido pela Agropecuária com 19.836 postos, Construção com 18.149, Indústria com 18.145 e Comércio com 6.375.

As enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul no mês de maio impactaram severamente todos os setores econômicos do estado. Isso resultou em uma queda significativa de 22.180 empregos, com 358 municípios gaúchos apresentando saldo negativo na geração de postos de trabalho. A indústria foi especialmente afetada, registrando 6.856 demissões, seguida pelo comércio com 5.520, agropecuária com 4.318 e serviços com queda de 4.226 empregos.

No acumulado dos últimos 12 meses (junho de 2023 a maio de 2024), o Brasil gerou um saldo de 1.674.775 empregos, resultado de 24.292.000 admissões e 22.617.225 desligamentos. Este dado indica uma recuperação econômica gradual, apesar dos desafios enfrentados ao longo do período analisado.