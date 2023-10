Pará lidera geração de empregos formais no Norte em setembro

Em setembro deste ano, o Pará alcançou 40.525 mil novos postos com carteira assinada; 31.484 demissões, o que resultou no saldo positivo de 9.041 mil empregos formais no território paraense. O Pará foi o campeão na geração de empregos no Norte brasileiro, seguido pelo Amazonas (2.973 novos empregos) e Rondônia (1.365).

O estoque total de postos de trabalho formais no território paraense foi de 903.528. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) relativo ao mês de setembro, divulgados na tarde desta segunda-feira (30), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Ainda, considerando o Norte, após o Pará, aparecem em segundo lugar na geração de empregos formais os estados do Amazonas (com saldo positivo de 2.973 empregos), Rondônia (1.365), Tocantins (1.321), Amapá (1.027), Roraima (763), e Acre (360 postos).

No mês de setembro deste ano, entre admissões, demissões e saldo, o município de Marabá, no sudeste paraense, ficou à frente da capital, Belém, no resultado final no número de postos formais.

Enquanto Marabá teve 2.727 novas vagas, 1.931 demissões e o saldo positivo de 796 empregos formais; Belém alcançou 9.507 admissões, 8.865 desligamentos e 642 postos no saldo positivo final.

Já o município de Ananindeua na Grande Belém registrou 2.681 admissões, 2.115 desligamentos e 566 de saldo de novos empregos. 566. Santarém teve 1.589 admissões, 1.128 desligamentos e o saldo de 461 vagas, só para citar cidades polos do território paraense.

Pará apresentou liderança da Construção Civil na geração de empregos

O panorama de empregos no Pará não acompanhou o que foi observado no país, em setembro deste ano. Enquanto no Brasil, o segmento do Serviços/Comércio liderou a geração de empregos formais; no Pará, o setor campeão foi o da Indústria, com a geração de 2.826 novos postos de trabalho.

Considerando os demais grandes grupos de atividades econômicas, o resultado no Pará ficou assim: Serviços (2.429 novos postos de trabalho); Comércio (1.933); Indústria (1.460); e Agropecuária (398).

Mais sobre Brasil

Em todo o Brasil, o Caged informa que o mês de setembro registrou a criação de 211.764 empregos formais, resultado de 1.917.057 admissões e 1.705.293 desligamentos. No acumulado do ano, foram gerados 1.599.918 postos de trabalho formais, alcançando a marca de 44.044.343 empregos.

O saldo positivo no mês foi observado em todos os cinco grandes grupos de atividades econômicas, com a liderança do setor de Serviços, com 46% do saldo positivo de empregos, distribuídos nos 27 estados da federação.

Em segundo lugar, o setor de Comércio gerou 43.465 postos de trabalho; em terceiro lugar aparece a Indústria, com um saldo de 43.214 postos de trabalho; a Construção civil em quarto (20.941 empregos gerados); e a Agropecuária foi o setor de menor geração no mês, com saldo positivo de 5.942 postos formais.

Veja o quadro do mercado formal no Pará

Admitidos ……….. 40.525

Desligados ………….. 31.484

Saldo ………………….9.041

Estoque ……………….903.528

Pará se destaca na Região Norte

Pará, com 9.041 postos

Amazonas, com 2.973 postos

Rondônia, com 1.365 postos

Tocantins, com 1.321 postos

Amapá, com 1.027 postos

Roraima, com 763 postos

Acre, com 360 postos