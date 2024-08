Pará inaugura nova faculdade de Medicina; veja em qual cidade

Mais uma faculdade de medicina chega ao Pará oferecendo 50 vagas na cidade de Tucuruí, região sudeste do estado. A Una, tradicional instituição mineira privada de ensino superior, oferece curso que segue a metodologia e estrutura acadêmicas estabelecidas pela Inspirali, principal ecossistema de educação médica do país. A autorização para a abertura da primeira turma foi realizada pelo Ministério da Educação (Mec), por meio do Programa Mais Médicos.

Instalado no município, o curso de Medicina da Una vai atender toda a Região Sudeste do Pará e será a primeira faculdade de Medicina no entorno do Rio Tocantins, que ao todo possuí 9 municípios e abrange cerca de 600 mil habitantes. Além disso, a cidade faz parte da região amazônica que será beneficiada com atendimentos à quilombolas, ribeirinhos e indígenas.

A criação deste curso em Tucuruí reflete a importância do município, que já é reconhecido como “cidade universitária” pela representatividade no ensino superior com a UFPA, IFPA e instituições de ensino superior privadas, e que abriga a maior usina hidrelétrica totalmente brasileira e a quarta do mundo, principal fonte econômica da região. Além disso, possui visibilidade no extrativismo vegetal, agricultura rudimentar, pecuária extensiva e a pesca. A cidade, localizada próxima de Marabá, possuí o PIB de 5,6 bi e a renda per capita de R$ 48,2 mil, de acordo com dados do IBGE/2022. Tucuruí também se destaca pelo potencial de vendas e pelo alto poder de consumo.

Os futuros médicos terão à disposição modernas instalações, laboratórios com infraestrutura de ponta, equipamentos de última geração e inovações pedagógicas para garantir a melhor experiência acadêmica. Os estágios serão viabilizados por meio de convênios entre a Una e Inspirali com as secretarias municipais e estadual de saúde para campos de estágio nas Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento, Hospitais e outros serviços de saúde da região.

VEJA MAIS

“Nosso objetivo é formar profissionais capacitados a atuar pautados em princípios éticos, científicos e eco humanitários, no processo de saúde-doença nos diferentes níveis de atenção, pela promoção, prevenção, recuperação, reabilitação e cuidados paliativos, na perspectiva da integralidade da assistência. Isso incluindo um senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotores da saúde integral do ser humano. É isso que estamos trazendo para Tucuruí, onde temos certeza de que começamos uma história de muito sucesso”, destaca Nathan Mendes Souza, Diretor Regional da Inspirali.

Segundo Rafael Ciccarini, Reitor da Una, a chegada do curso de Medicina em Tucuruí é mais uma das ações que irá contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de toda a região. “Nas cidades em que a Una está presente temos grande envolvimento com a comunidade, prestando atendimentos gratuitos na área de saúde, contribuindo para o aperfeiçoamento dos estudantes e a melhoria da qualidade de vida da população. O curso de Medicina irá fortalecer esse propósito. Estamos levando toda a tradição e qualidade de ensino da Una para essa região que acreditamos no potencial. Teremos no Pará a formação de grandes profissionais”, afirma.

O processo seletivo para os alunos da primeira turma está aberto e os interessados podem obter mais informações no site ou pelo telefone (31) 99558-9661. Inicialmente, serão oferecidas 50 vagas, com início das aulas a partir de 5 de setembro, em período integral. A Faculdade Una está localizada na Rua A, 1006, Santa Mônica – 68456-760 (Tucuruí, PA).