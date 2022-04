Pará entra em alerta laranja com previsão de chuvas e ventos fortes; vídeo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu nesta segunda-feira (4), um alerta laranja de chuvas intensas com grau de potencial "perigo" para o estado do Pará, nas regiões Nordeste Paraense, Metropolitana de Belém, Sudeste Paraense e Baixo Amazonas. O alerta tem validade de 24 horas e deve seguir até as 10 horas desta terça-feira (5).

De acordo com a previsão do Inmet, nos municípios de Itaituba, Aveiro, Santarém, Tucuruí, Rurópolis e Belterra e Marabá, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia.

Já em Barcarena, Belém, Benevides, Bom Jesus do Tocantins, Bonito Bragança, Breu Branco, Breves, Bujaru, Cachoeira do Arari, a previsão é de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros por dia, com ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora.

A previsão é que o mês de abril tenha uma precipitação acima da média no estado do Pará.