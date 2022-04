Forte chuva provoca curto-circuito e alaga ruas em Belém; veja

A forte chuva que caiu na capital paraense, na tarde deste domingo (3), alagou ruas inteiras e causou transtornos a motoristas e pedestres. A maioria dos pontos já são bastante conhecidos pela população, como a esquina da travessa Quintino Bocaiuva com a rua dos Pariquis, no bairro da Cremação. Apesar de ter sido uma chuva rápida, durando cerca de 15 minutos, o temporal foi acompanhado de fortes ventos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a fiação de um poste na avenida Almirante Tamandaré entrando em curto-circuito durante a ventania.

Forte chuva provoca curto-circuito e alaga ruas em Belém. https://t.co/1Ap8SfDcdR pic.twitter.com/XrXBdJwkSf — oliberal.com vídeos (@oliberalvideos) April 3, 2022

No bairro da Cremação, a passagem Euclides da Cunha, entre rua dos Pariquis e rua dos Caripunas, ficou completamente submersa pela água. No local, a maioria dos moradores teve que elevar o nível do piso dos imóveis para que as casas não sejam inundadas quando chove. Próximo dali, na esquina da travessa Quintino Bocaiuva com a rua dos Pariquis, o cenário era o mesmo: carros e pedestres tendo que enfrentar o alagamento para conseguir passar pelo trecho. Outra esquina que também ficou cheia d'água foi na Quintino com na rua dos Caripunas com travessa Quintino Bocaiuva.