Pará é o único estado com avanço histórico do país no ensino médio e redução na evasão escolar

"A escola proporcionava um ensino de qualidade e sempre se preocupava em criar estratégias que melhorassem nosso desempenho em sala. Nós vimos que tanto o nosso esforço, quanto o esforço dos nossos professores, foi presenteado com essa nota, foi reconhecido". A fala da estudante santarena, Maria Eduarda Ribeiro, reflete parte de um planejamento estratégico e do estabelecimento de uma agenda prioritária executada pelo Governo do Pará, dentro das escolas estaduais paraenses e que resultou em uma subida histórica no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (ldeb) 2023.

O anuncio feito nesta semana, firmou o Pará como a única unidade federativa a ter o maior avanço da história do Brasil no ensino médio, com 1,3 pontos uma larga diferença do segundo maior crescimento registrado, de 0,6 ponto.

"Crescemos 1,3 pontos no Ideb entre as edições de 2021 e 2023, o que configura o maior crescimento na história do Ideb, na etapa do Ensino Médio. Assim, o Pará passa a ter a 6ª melhor educação pública do Brasil. Nós, que ocupávamos a 26ª colocação, temos agora o maior crescimento da história, estamos entre os melhores, sabendo que isto é fruto do trabalho extraordinário feito por milhares de pessoas, profissionais da educação, professores e professoras, da comunidade escolar, do envolvimento das famílias, de cada aluno e aluna, mas isto deve nos motivar a trabalhar cada vez mais e ao mesmo tempo ter a capacidade de entender onde ainda precisa investir para continuar a ter este melhoramento, no que diz respeito à rede estadual, escola por escola, na rede municipal, cidade por cidade, podendo cobrar o dever de cada município, para que as escolas municipais também possam responder e ter a certeza de que o passado em que o Pará estava em último, jamais deve voltar. Nós temos que ter a capacidade de construir cada vez mais esse novo tempo em que a educação pública paraense é uma referência para o Brasil", enfatizou o governador do Estado, Helder Barbalho.

"Os incentivos que a gente recebe ajudam muito a melhorarmos cada dia mais nosso desempenho na escola. Então, a gente recebeu esse ano a melhoria nas salas, a instalação de televisão, um microscópio para o nosso laboratório. Essa melhoria na infraestrutura é completamente reflexo da melhoria em nossa desempenho escolar”, reconhece Samara Souza, aluna da escola estadual Diocesana São Francisco, em Santarém.

Além de melhorias na estrutura, as mudanças no cenário educacional também passam por ações simples e eficazes, como o reforço escolar e a Busca Ativa. Com uma nota de 5,6 no Ideb e na 13ª entre as escolas do norte do país, melhores avaliadas, a comunidade escolar estadual Diocesana São Francisco priorizou a estratégia que também impacta na redução da evasão escolar e fortalece o vínculo estudantes-escola.

"A busca ativa é algo imprescindível para que se consiga resultados, entendendo que o aluno precisa estar na escola, na sala de aula, para que possa chegar a resultados positivos. A busca ativa lá é diária. Terminou o turno, as pedagogas pegam o caderno de registro das salas e procuram quem faltou e o motivo, com isso, dá andamento nos procedimentos. Uma outra coisa é um estreitamento de relacionamentos com as famílias para um acompanhamento muito próximo dos estudantes, esse é um mecanismo de cobrança para que a família participe desse processo", explica Enia Hoyos, diretora da unidade de ensino.

Melhora no Ideb

Todas as 12 Regiões de Integração do Estado tiveram escolas públicas estaduais com melhoras nos índices educacionais. Ações simples, mas de impacto, como o reforço em português e matemática e a Busca Ativa, que mobiliza toda a comunidade escolar, são alguns dos muitos ingredientes que fizeram crescer o bolo nas unidades de ensino. O resultado dessas iniciativas bem elaboradas e executadas, coloca o Pará como o estado que mais cresceu no Brasil na avaliação do Ideb. O desempenho histórico é também, hoje, um mapa detalhado da educação pública estadual paraense e um norte para os planejamentos futuros.

"Foi a partir do estabelecimento de uma agenda prioritária dentro das escolas que começamos os primeiros passos pra essa transformação. O Pará foi o único com o maior avanço da história do Brasil no ensino médio, com 1,3 pontos uma larga diferença do segundo maior crescimento que foi registrado como de 0,6, desde 2023. Esse trabalho plantado é resultante da implementação de diversas ações pedagógicas e tecnológicas, acrescido de um sistema planejado de bonificação a estudantes e servidores e, consequentemente maior valorização do magistério, foi tirando a Educação paraense de uma situação gravíssima e sucateada para um início promissor de recuperação plena", destaca o secretário de Educação Rossieli Soares.

Ensino Médio

No ensino médio o Pará foi o que mais cresceu no Brasil na avaliação da aprendizagem. Esse foi o maior percentual histórico da rede de alunos participando da avaliação do Ideb, com 92% de participação de estudantes do ensino médio, no exame. O estado do Pará tem, atualmente, cerca de 500 mil estudantes e 40 mil profissionais da educação, em 975 unidades escolares.

Com o mantra "Não podemos deixar nenhum aluno para trás", Rossieli Soares, gestor da Seduc e a gestão do executivo, tendo à frente Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan, construíram braços para alcançar esses estudantes e servidores com a criação do planejamento estratégico.

Uma das primeiras e importantes medidas foi a retomada da produção e distribuição do material didático pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Uma das principais ferramentas de aprendizado em sala de aula, não era produzida no estado há mais de 30 anos. Todas as escolas da rede, atualmente, são atendidas ou estão inseridas em um cronograma de investimentos em infraestrutura, e suas necessidades atendidas, também, com o programa 'Dinheiro na Escola Paraense' (Prodep) que entre 2023 e 2024 repassou mais de R$ 137 milhões às unidades de ensino para necessidades específicas de funcionamento e desenvolvimento. As escolas recebem investimento em merenda e transporte escolar.Na atual gestão do executivo houve um aumento recorde do repasse aos municípios.

Nas ações de valorização o programa 'Escola que Transforma', que irá contemplar, com até mais 3,5 salários, os profissionais que atingirem as metas propostas no Ideb; programa 'Bora Estudar' que beneficias estudantes, dentro de critérios para melhor desempenho com cheques de 10 mil reais. Serão contemplados 19 mil estudantes paraense com melhor desempenho.