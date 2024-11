Pará é o Estado da Região Norte que mais gerou empregos no primeiro semestre de 2024

O Pará segue sendo o estado da Região Norte que mais gera empregos de carteira assinada. Os dados do DIEESE/PA, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho, mostram que de janeiro a setembro de 2024 o Estado foi o responsável por cerca de 38% de todos os postos de trabalho gerados na região.

Conforme a pesquisa, são nove meses consecutivos em que o Pará apresenta um saldo positivo na geração de emprego. De janeiro a setembro de 2024, foram 46.175 novas vagas de trabalho formal. Sendo o 12º estado do Brasil que mais gerou resultados positivos.

"O Pará é o estado com destaque na Região Norte no quesito empregabilidade. Dados do Dieese apontam um crescimento de 9% no comparativo com o mesmo período de 2023. Em setembro tivemos o recorde de número de vagas, cerca de 8.500, e é possível que nesses últimos meses do ano os números ainda aumentem, se somadas às festas de final de ano, ao pagamento do décimo terceiro", explicou o titular da Secretaria de Estado de Assistência Social, Emprego e Renda, Inocêncio Gasparim.

Gasparim ressaltou que a realização da COP30 no Pará vai gerar ainda mais oportunidades de emprego para população. "Belém se prepara para receber a COP30, com abertura de oportunidades nos setores de Comércio e Serviço. Com os incentivos fiscais, a atração de novos investimentos e a injeção de recursos na economia, nós pretendemos finalizar este ano, alcançando cerca de 60 mil novas vagas com carteira assinada no mercado de trabalho paraense", disse.

Conforme análise do Dieese/PA o setor de Serviços foi o que apresentou o maior saldo positivo, com 17.595 postos de trabalho, seguido pelo setor da Construção com 13.173 e o setor Comércio com 10.518 postos de trabalho gerados.

Esse crescimento é resultado das ações que o Governo do Estado vem desenvolvendo para alavancar todos os setores econômicos do Pará. Garantindo qualificação, emprego e renda para população.

"Após um mês desempregada, voltei ao mercado e estou há 25 dias empregada", disse Glauci Serrão, vendedora de loja de vestuário. Ela ressalta ainda que para entrar no mercado de trabalho é necessário ter qualificação e se destacar no meio. "O diferencial hoje é ser pró-ativo e viver em constante aprendizado na área que deseja, quanto mais você se aperfeiçoa, maior chance você tem de conseguir um emprego, ter o currículo atualizado com cursos de atendimento ao público, informática e principalmente o inglês, isso conta muito", finalizou.

Oportunidade de emprego e renda - Para fomentar o empreendedorismo e trazer mais oportunidades de geração de emprego e renda, principalmente neste período de festas de final de ano, as Usinas da Paz estão oferecendo cursos de capacitação com temáticas natalinas.

Cursos como embalagens para presentes e receitas econômicas para o Natal já estão sendo realizados. A Djane Reis, de 51 anos, trabalha com artesanato e fez o curso de embalagens. Uma oportunidade para aumentar sua renda e melhorar o negócio.

"É muito bom sempre aprender coisas novas a cada dia. Esse curso de embalagem era um que queria fazer e eu gostei bastante porque trabalho com artesanato e às vezes você quer dar de presente para alguém já embalado. Então, essa é uma boa oportunidade. Vou vender os meus produtos e já colocar ali no meio o valor da embalagem, ou seja, já vai gerar uma renda a mais", disse a artesã.

Para a titular da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, as Usipaz seguem trabalhando para qualificar pessoas para o mercado de trabalho e neste período de festas de fim de ano, os cursos com temática natalina ganham destaque.

"Nesta época que antecede o natal, muitos cursos estão voltados para atividades práticas e criativas que podem auxiliar nossos empreendedores na geração de renda, garantindo um fim de ano mais próspero para eles e suas famílias", disse Elieth Braga.

Serviço: A programação e os cronogramas de cursos e oficinas de qualificação profissional das Usinas da Paz estão disponíveis no Instagram oficial @usinasdapaz.