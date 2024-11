Governo do Estado fortalece geração de emprego e renda com obras públicas em Belém

Cerca de 40 mil empregos, diretos e indiretos, já foram gerados pelo Governo do Estado na capital, Belém, por meio de obras executadas nos mais diferentes bairros pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) e Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

Somente em contratações feitas pela Seop entre 2023 e 2024, mais de 37 mil profissionais foram absorvidos como mão-de-obra em obras estruturantes, como asfaltamento e pavimentação de vias, macrodrenagem de canais, construção do Pronto-Socorro da Augusto Montenegro e do primeiro Hospital Público da Mulher na região Norte, todas essas obras voltadas para a COP 30, entre outros empreendimentos.

"O Governo do Pará se destaca pela entrega de obras que mudam diretamente a qualidade de vida da população e que também geram números expressivos de novas vagas de emprego. Em Belém tem sido desta forma. E ainda vamos gerar milhares de outras vagas quando atingirmos o pico das obras da COP 30, no ano que vem, legados importantes para os moradores da nossa capital", ressalta Ruy Cabral, titular da Seop.

O operário Cleidson Júnior é um dos trabalhadores contratados para obras de macrodrenagem de canal. “Vejo esse emprego como uma grande oportunidade para nós trabalharmos e ajudarmos as nossas famílias, além de contribuirmos na construção de um canal adequado para os moradores, que esperavam por essa obra há muito tempo. Depois que o trabalho for entregue e eu passar aqui, sempre vou lembrar da nossa contribuição para as melhorias da cidade”, diz.

Obras como as do Pronto-Socorro da Augusto Montenegro e do primeiro Hospital Público da Mulher na região Norte preparam a capital para a COP 30 (Foto: Raphael Luz / Agência Pará)

Seinfra

Atualmente, em Belém, a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) garante a empregabilidade para 1.003 trabalhadores no Parque da Cidade, um dos legados da COP 30. No Porto Futuro II são 400 vagas, todas preenchidas com mão de obra paraense. O Governo do Pará, por meio da Seinfra, deu início a construção da ponte sobre o Rio Maguari, que vai interligar Belém a Ananindeua. São 200 trabalhadores no canteiro de obras.

Além disso, a secretaria conta com 800 empregos diretos nas obras da avenida Liberdade, da reconstrução da antiga e também da nova ponte de Outeiro. A avenida Liberdade terá uma extensão de 13,3 quilômetros, com duas faixas de tráfego em cada sentido e acostamentos de 2,5 metros em ambos os lados. O projeto inclui faixas exclusivas para ciclistas, pavimento ecológico na ciclovia e iluminação alimentada por energia solar. A via conectará a Alça Viária à Perimetral, e será uma nova alternativa de acesso à capital paraense, Belém.

NGTM

Somente nas obras na avenida Padre Bruno Sechi, cerca de 1.000 empregos, diretos e indiretos, foram gerados. Entregue em fevereiro de 2022, a via interliga a avenida Centenário com a rodovia Tapanã, no bairro do Bengui, em Belém. Entre os serviços que melhoraram a mobilidade urbana e a infraestrutura viária de um dos principais corredores de transporte da capital, com 4,2 km de extensão, estão: drenagem, pavimentação, construção de calçadas com acessibilidade e de ciclofaixa, iluminação pública e urbanização, além de destinar trechos aos artistas de grafitagem do bairro.