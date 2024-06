Pará e mais 11 estados têm baixa umidade do ar nesta terça-feira (18), alerta Inmet

A região sul do Pará e mais onze estados devem apresentar baixa umidade do ar nesta terça-feira (18), segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A umidade do ar aponta para o quanto de água na forma de vapor existe na atmosfera em determinado momento, comparado ao total máximo que poderia existir naquela temperatura. De acordo com os meteorologistas, a umidade varia entre 30% e 20%. O ideal para a saúde humana e o meio ambiente é acima de 60%.

Na região Norte, além do Pará, o alerta vale para o estado de Tocantins. Ainda, abrange estados do Sudeste, como Rio de Janeiro e Minas Gerais; no Centro-Oeste, como Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal e, no Nordeste, Maranhão, Piauí e Bahia.

A região Sul não recebeu o alerta para baixa umidade, mas tem aviso de perigo de tempestade no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

VEJA MAIS

Veja o mapa de alerta

Mapa de alerta do Inmet (Foto: reprodução / Inmet)

Na segunda-feira (17), a menor umidade registrada foi em Buritama, na Bahia, com apenas 16%. Entre as capitais, Cuiabá foi a mais seca, com 19% de umidade no ar, de acordo com dados do Inmet.

Com o tempo seco, é importante tomar alguns cuidados com a saúde, como beber bastante água ao longo do dia, umidificar ambientes fechados com vaporizadores ou baldes de água, hidratar as mucosas nasais com soro fisiológico ou fluidificante nasal, e se proteger do sol nos períodos mais quentes.