Médico alerta para o uso de lenços umedecidos para limpeza após o 'número dois'

O médico Evan Goldstein, alertou para um costume de algumas pessoas mas que pode ser bastante prejudicial: usar lenços umedecidos após fazer o “número dois”. As informações do um cirurgião e proctologista britânico, dono de uma clínica em Nova York, nos Estados Unidos. são do portal Daily Stars.

O médico, que é co-fundador do Future Method, explica que o ânus e a pele ao redor dele está repleto de bactérias boas e ruins, que trabalham juntas para encontrar a homeostase (processo em que o corpo humano mantém a estabilidade para realizar suas funções adequadamente).

Evan explica que as pessoas aumentam o microbioma ao se limpar com lenços umedecidos. “O que acontece é que você está limpando as boas bactérias e o equilíbrio se torna um problema”, explica. Caso o desequilíbrio ocorra, a pessoa pode ter diversos problemas, como erupções cutâneas, infecções fúngicas ou bacterianas e irritação.

Ele afirma que quando se altera o equilíbrio entre as bactérias boas e ruins, as “bactérias ruins começam a povoar, abrindo espaço para fungos ou irritações”.

Excesso de umidade pode gerar outros problemas

Além desse problema, a umidade do lenço pode gerar outros prejuízos. Pessoas que usam lenços umedecidos costumam vestir as roupas logo após a limpeza, sem secar a região. Com isso, a umidade pode levar “ao apodrecimento de microrregiões dos tecidos, uma maceração da pele e isso provoca uma mudança nas bactérias, que leva à irritação”, conta o médico.

Evan explica que por conta disso as pessoas podem começar a sentir sensação de fissuras e hemorroidas, mas na verdade o problema é o acúmulo de bactérias ruins e irritação local. Ele indica que quem tiver algum desses sintomas deve procurar um médico.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)