Ex-BBB Mari Gonzalez diverte a web ao cometer mais uma gafe: 'Romper o ânus'; vídeo

Conhecida por ser uma fábrica de memes, a ex-BBB Mari Gonzalez divertiu a web na última quinta-feira (16), durante sua participação ao vivo no podcast PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta. Na ocasião, a artista confundiu uma palavra específica e arrancou gargalhadas das apresentadoras e internautas que assistiam à entrevista.

Enquanto contava como foi o pedido de casamento de Jonas, na virada do ano, Mari lembrou o momento íntimo. "Nesse dia a gente tinha aproveitado, bebido, aquela coisa né? Aí lá vem ele: 'Porque o céu tá muito lindo, as estrelas", começou ela sobre o pedido. Em seguida, Mari entrou em outro assunto e acabou esquecendo o que estava contando. "O que eu tava falando? Ahh, aí lá vem ele com esse papo, que o céu tava lindo, as estrelas. E eu fiquei gente?", continuou, sendo interrompida por Tata. "E você tava fazendo o que na hora?". “Eu tava pronta pra romper o ânus", respondeu ela, se corrigindo em seguida "ano". Veja:

Memes no BBB

Não é de hoje que Mari Gonzalez diverte o público com sua confusão de palavras. Durante sua participação no BBB 20, a influenciadora ficou conhecida por não conseguir escutar algumas frases dos colegas e ter reações engraçadas. Relembre:

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)