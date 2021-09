Mari Gonzalez e Jonas recebem pedido inusitado de fã: 'podia fazer um onlyfans das transas'

Os ex-BBB's Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach foram surpreendidos com um pedido inusitado de uma fã após compartilharem fotos de um momento relaxante do casal. "Podia fazer um onlyfans das transas sua e do Jonas, assinaria facil", disse a internauta. O comentário foi compartilhado pela apresentadora, que reagiu: "Gente?! Kkkkk".

A proposta deixou os twitteiros animados na tarde de domingo e até incentivaram a criação do perfil dos namorados na plataforma.

"Gente kkkk que povo sem noção kkkkk eu assinaria", revelou uma usuária. Já outro comentou "Que absurdo... mas se fizer, eu pago rs."

As fotos de casal também geraram comentários fofos como "O casal hétero que eu amo" e "Maravilhosos".