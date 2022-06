Como limpar smartphone: um celular pode ter até 23 mil fungos e bactérias

Os celulares se tornaram uma parte do dia a dia das pessoas. Para se ter uma ideia, dados do Intituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que existem mais smartphones do que pessoas atualmente no Brasil. As atividades do dia a dia podem ser realizadas pelo dispositivo, além do lazer. Por isso, tomar cuidado com o aparelho é importante para evitar a perda do seu funcionamento.

Durante a pandemia de covid-19, quando muitos passaram a limpar o dispositivo ao retornar para casa, a dúvida sobre quais produtos podem ser usados no aparelho. Mesmo com o fim do período, os cuidados ainda devem ser tomados. Uma pesquisa realizada na Devry Metrocamp, em Campinas (SP), indicou que um smartphone pode ter até 23 mil fungos e bactérias.

O portal Tilt, do UOL, disponibilizou algumas dicas de como realizar a limpeza dos aparelhos e o que não fazer. Segundo informações do portal, o álcool em gel, muito utilizado durante a pandemia, não pode ser utilizado. Recomenda-se o uso do álcool isopropílico ou outros produtos que sejam específicos para equipamentos eletrônicos.

Como limpar meu smartphone?

O primeiro passo é desligar o aparelho, retirar capas, acessórios e cabos;

Utilizar o álcool isopropílico com concentração de 70% ou outros produtos que sejam específicos para limpeza de aparelhos eletrônicos. Ele é ideal porque evita a oxidação de peças do equipamento;

O álcool isopropílico também é recomendado por infectologistas por conseguir matar uma grande quantidade de vírus;

Utilizar panos macios, que não soltem fiapos. Evite papel-toalha, lenços abrasivos, entre outros;

É necessário também limpar as capas de proteção e outros acessórios. Dependendo do material da capa, a limpeza deve ser feita com produtos específicos;

Não borrifar o álcool diretamente no aparelho, dando preferência para a utilização do pano umidificado com o produto. Assim, evita-se a entrada de álcool em algumas partes sensíveis, como entrada para fone de ouvido e carregadores.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)