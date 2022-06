Homem infiel deixa bilhete em celular para técnico: 'fala que não tem mais jeito'; vídeo

Um técnico de celulares de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ficou surpreso ao abrir um celular que lhe foi entregue para conserto. Dentro do aparelho, um homem colocou um bilhete pedindo para que o rapaz não consertasse o smartphone, além de um "agrado" de 150 reais.

Zalmir Ferreira se viu no centro de um problema entre marido e mulher. O caso começou na sexta-feira (10), e só teve um desfecho no último sábado (18). Segundo Zalmir, que compartilhou todo o processo nas suas contas do TikTok e Instagram, uma esposa levou o celular do marido para consertar, depois do aparelho ter caído no vaso sanitário.Veja o primeiro vídeo compartilhado pelo técnico:

A mulher pediu para que o técnico salvasse o smartphone e que o desbloqueasse sem apagar o conteúdo do aparelho. Já o marido, escreveu um bilhete inusitado: “Amigo, por favor, fala que este aparelho não tem mais jeito. Se minha esposa ver o que tem nele, eu perco a casa, o carro, a conta bancária, a amante, a dignidade e as ovelhas. Em nome do pai, me ajuda”, escreveu o homem, que ainda completou com “está aí um agrado pra você”, fazendo referência aos 150 reais que estavam juntos do bilhete.

Nos dias que seguiram antes do desfecho, o técnico se viu pressionado por ambos os lados. Segundo Zalmir, a esposa não pode buscar o celular com urgência porque estava de plantão durante 48 horas, mas pediu que o celular não fosse entregue a ninguém. O marido infiel chegou a ir a loja mais de uma vez e ameaçou ir à polícia caso o celular não lhe fosse entregue.

O técnico explicou ao homem que não lhe entregaria o celular porque a ordem de serviço foi assinada em nome da mulher, que pediu expressamente que o celular não fosse entregue a ninguém, o momento também foi filmado pelo rapaz. Confira:

Por fim, o técnico explicou em vídeo o desfecho da história, no dia 18 de junho. Segundo Zalmir, os dois foram juntos buscar o celular. Os 150 reais do homem foram devolvidos anteriormente. Ele entregou o aparelho para os dois, desbloqueado e funcionando, e deixou que a dupla se resolvesse. Aparentemente, na hora da busca do aparelho, o casal não estava alterado. Zalmir disse que nunca havia passado por nada parecido. O caso inusitado chegou a ter mais de 600 mil curtidas no TikTok.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)