Memória do celular cheia? Confira dicas para liberar espaço

Já tentou registrar algo muito especial, mas ficou impossibilitado devido a memória cheia do celular? Esse é um dos principais problemas dos usuários que guardam muitas fotos, vídeos e aplicativos que ficam pela galeria e comprometem o espaço do aparelho. Pensando nisso, o Oliberal.com listou 4 dicas de como gerenciar o armazenamento para conseguir registrar e baixar coisas novas no celular sem ser impedido. Confira:

Apague aplicativos desnecessários

Se você tá procurando por mais espaço na memória do celular, o primeiro ato a se fazer é apagar aplicativos desnecessários ou de uso eventual. Muitas vezes baixamos alguns aplicativos para usar para algo especifico e acabamos por esquecê-los no celular. Por isso, faça uma busca do que você usa com frequência, o que usa esporadicamente, e os que não usa mais. Defina uma ordem de importância e exclua aqueles que não precisam estar no celular.

Limpe o histórico constantemente

Todo celular guarda um histórico dos sites que foram visitados como uma forma de "facilitar" a vida do dono do aparelho. Porém, uma parte da memória também é consumida nesse ato. Convém apagar o histórico sempre que a memória estiver prejudicada.

Não salve áudio 'inútil'

Às vezes, salvar um áudio pode ser um ato desnecessário se o conteúdo ali não for tão significativo. É importante fazer um crivo daquilo que é realmente necessário se ter ou não. Um áudio que não é reproduzido há tempos pode sair nesta seleção e liberar espaço para coisas mais importantes.

Gerencie a memória do WhatsApp

É comum que durante um bate-papo no WhatsApp uma grande quantidade de imagens, vídeos e arquivos sejam enviadas nas conversas. Outro passo a ser feito para ganhar mais espaço na memória é gerenciar o aplicativo e apagar mídias desnecessárias. Caso queira, apagar uma conversa inteira, que não precisa ser registrada, também é uma opção.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)