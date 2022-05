Jovem compra celular pela internet, mas recebe caixa de leite condensado

Um jovem efetuou a compra de um aparelho celular pela internet, através do aplicativo de uma loja online, mas, ao receber o produto, descobriu que havia sido enganado. No lugar do celular havia uma caixa de leite condensado. O caso aconteceu nesta segunda-feira, 9, em São Paulo.

Ele utilizou as redes sociais para denunciar o golpe no qual havia caído e cobrar respostas das Lojas Americanas, onde comprou o produto. Na publicação, ele relatou ter dificuldade para conseguir entrar em contato com a empresa. Após o post viralizar, a companhia o procurou para solucionar o caso.



Na postagem, outros internautas também contaram casos semelhantes. Um deles disse ter recebido uma barra de sabão no lugar do celular.



Em nota, a Americanas informou que “que entrou em contato com o cliente e informou que está priorizando o envio do produto comprado. Em paralelo, a companhia está investigando o caso internamente”. A entrega do aparelho está prevista para esta quarta-feira, 11.