Pará capacita mais de 3 mil agentes de segurança neste ano

Mais de 3.400 agentes de segurança foram capacitados para diversas ações no Pará em 2022. Ao longo dos últimos quatro anos, este número sobe para mais de 7 mil profissionais qualificados pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, destaca a importância do Iesp na formação dos agentes de segurança e a ampliação da sua atuação nos últimos quatro anos. “Todos os cursos de formação das forças estaduais passam pelo Iesp, resultando em cerca de 7 mil agentes que, obrigatoriamente, passaram pela qualificação no Instituto antes de atuarem nas suas funções, além dos cursos de qualificação, graduação de classe e especialização, que agora são ofertados também às Guardas Municipais. Conseguimos avanços relevantes não só na estrutura física do Iesp, mas também no fomento de novos cursos e ampliação das suas ações”, afirma Ualame Machado.

Ampliação

Nos últimos quatro anos foram ofertados, dentre as formações, o curso Superior de Tecnólogo em Segurança Pública, além de cursos de especialização e mestrado. O Iesp foi responsável pela formação dos novos policiais penais, civis e militares empossados neste ano, que já estão atuando nas instituições, ampliando o efetivo de segurança pública.

“Potencializamos a atuação do Iesp, que é um instituto integrado de ensino de Segurança Pública e atende a todas as forças de segurança, para que possamos, cada vez mais, capacitar nossos policiais, seja na formação quanto no aperfeiçoamento. O Iesp, nos últimos quatro anos, passou por grandes melhorias, em especial na construção de dois novos blocos de sala de aula. Tudo para garantir aos nossos agentes uma estrutura melhor para sua formação e qualificação”, reforçou o titular da Segup.

Cursos disponíveis

Dentre os cursos ofertados pelo Iesp estão: Curso superior de Tecnologia em Segurança Pública, com sete turmas em execução na modalidade EaD, com aproximadamente 350 alunos, e o curso superior de Polícia e Bombeiros Militares para oficiais superiores da PM, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil - delegados. Só neste ano, 57 agentes já foram formados.

O Iesp oferece ainda os cursos de especialização em Docência do Ensino Superior em Segurança Pública, com 41 alunos, que serão formados até o final deste ano, e o curso de formação voltado para policiais penais, que já beneficiou 1.929 profissionais, além do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia, nível mestrado, ofertado para 14 profissionais da segurança pública do Estado.