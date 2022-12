Ocorrências por roubo diminuem 20% este ano no Pará, diz Segup

Com a chegada das festas de fim de ano, é comum a população se sentir mais insegura com relação a furtos e roubos, devido ao pagamento do 13º salário e à maior movimentação comercial na cidade, o que atrai a atenção de criminosos. Ainda que comemore a redução de 20% das ocorrências por roubos este ano, em comparação a 2021, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) deflagra uma operação para combater esse tipo de crime, mobilizando mais de 7 mil agentes de segurança e mais de 1.100 viaturas, entre terrestres, aquáticas e aéreas. A "Operação Festas Seguras" deve se estender até 9 de janeiro de 2023.

A meta, segundo o secretário de segurança em exercício, André Costa, é que o Estado supere os próprios índices, com base em balanços anteriores. André reconhece que, com a chegada do mês de dezembro, é comum o aumento de algumas práticas criminosas.

Secretário de segurança em exercício, André Costa. (Ivan Duarte / O Liberal)

“A gente tem conhecimento de que no final do ano há um aporte de recursos financeiros que transitam no comércio, com isso, a circulação financeira aumenta e a gente sabe que é muito mais provável que haja um aumento das tentativas contra o patrimônio. Em razão disso, a Segup, em conjunto com as forças, elaborou a operação Festas Seguras, para que em todas as 15 Regiões Integradas de Segurança haja um aumento do policiamento para a proteção do cidadão que vai fazer suas compras, comemorar as festas natalinas e, depois, a passagem de ano, incluindo nos balneários”, detalhou André Costa.

Diversos órgãos de segurança integram a operação, entre eles, as polícias Militar (PM), Civil (PC), Científica (PCP), o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). As ações de incremento à segurança ocorrem tanto na capital quanto no interior do Estado.

O comandante-geral da PM, Dilson Júnior, comenta que há a expectativa que o mês de dezembro registre uma diminuição nos índices de criminalidade, da mesma forma como foi registrado em novembro, comparando com o mesmo mês em 2021. Ele informa que os crimes violentos letais intencionais – como os homicídios, os latrocínios e as lesões seguidas de morte – diminuíram 2% em novembro deste ano, em comparação com novembro do ano passado. Ele acredita que o novo balanço positivo é possível devido ao aumento de efetivo nas forças atuantes:

“Só na Polícia Militar foram 2.772 novos policiais que estão atuando agora, em dezembro, que não estavam atuando em dezembro do ano passado. Na Polícia Civil são mais 1.000 policiais que estão atuando agora em dezembro que também não estavam em dezembro de 2021. Esperamos que isso possa refletir na redução da criminalidade”, afirma.

Quanto à saída temporária de custodiados do sistema penal, outro fator que comumente preocupa a população, o secretário adjunto de gestão operacional da Seap, Ringo Alex, garante que todo um esquema de segurança já está sendo montado para garantir o controle dentro e fora dos presídios:

“As saídas temporárias estão sendo fracionadas. Ainda estamos fechando um quadro, porém, inicialmente, em dezembro, apenas um número bem reduzido de presos, aqueles que trabalham e estudam nas unidades prisionais, terão a saída nesse período”, informa.