Corpo é encontrado com cortes no pescoço em área de mata em Castanhal

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por populares por volta das 6h30 da manhã desta sexta-feira, 02, nas proximidades de um cemitério público, no bairro do Jaderlândia, em Castanhal, nordeste do estado.

A Polícia Militar informou que o corpo estava em uma área de mata e apresentava cortes no pescoço. “A rua que fica mais próxima, poucas pessoas transitam. O corpo da vítima estava com marcas no pescoço que provavelmente são cortes provocados por faca. Nós solicitamos o acionamento da Delegacia de Homicídio que já está à frente do caso”, explicou o Coronel Galhardo, comandante do 5° Batalhão de Policiamento Militar.

A vítima estava sem documentos, descalça e vestida com uma bermuda jeans e uma camisa azul.

O corpo foi removido por uma equipe de peritos da Polícia Científica de Castanhal e aguarda reconhecimento por parte de familiares para posterior liberação.

Ainda de acordo com o comandante Galhardo, uma operação chamada “Ocupação” está sendo realizada desde o começo da semana nas comunidades que circundam o bairro do Jaderlândia. “Na área onde o corpo foi encontrado fica a ocupação Girassol, onde desde o começo da semana está sendo realizada operações da 2ª Companhia de Policiamento”, contou o coronel.

Ainda de acordo com o coronel, o local foi escolhido devido ao aumento no índice de criminalidade na área. “Desde o início da operação, já foram realizadas prisões e apreensões no local”, informa.