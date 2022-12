Kombi explode após incêndio perto do Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco

Uma Kombi explodiu após pegar fogo, no início da tarde desta sexta-feira (2), no bairro do Marco, em Belém. O veículo estava na travessa Perebebuí, próximo à avenida Romulo Maiorana quando o incêndio começou. As chamas ficaram altas e a fumaça se elevou, ao lado do Bosque Rodrigues Alves. Poucos minutos depois, o carro explodiu. Policiais militares e bombeiros isolaram a área e interromperam o trânsito para o combate às chamas. Não há registro de feridos ou mortos.

Jefferson Miranda, de 28 anos, técnico em administração, disse que tudo foi muito rápido. O fogo começou na parte de baixo do veículo e então rapidamente se alastrou, causando a explosão. "Só deu tempo de sair com parte da mercadoria que eu trazia. Eram roupas", comentou. Ele tinha saído de Ananindeua e ia levar os produtos para a feira da Pedreira.

Esse foi o segundo veículo que explodiu em Belém em menos de 24 horas. No início da noite desta quinta-feira (1º), uUm carro pegou fogo e explodiu na garagem de um condomínio residencial, na travessa 14 de Março, entre as ruas João Balbi e Boaventura da Silva, no bairro de Nazaré, em Belém. Também não houve feridos. O proprietário disse que havia acabado de voltar com o carro da oficina.