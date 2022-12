Norte registra aumento de 75% em casos de feminicídio nos primeiros semestres de 2019 a 2022

A região Norte do Brasil foi a que mais apresentou aumento de 75% em relação aos casos feminicídios notificados somente no primeiro semestre nos últimos quatro anos. De um modo geral, foi notado em todo o país o crescimento de 3,2% em relação ao primeiro semestre de 2021, quando 677 mulheres foram mortas. Neste ano foram 699 ocorrências, o que representa a média de quatro mulheres por dia. Os dados foram divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com exclusividade ao g1, GloboNews e TV Globo.

Em 2019 foram contabilizados 631 mulheres mortas. No ano seguinte, houve a adição de 33 casos, totalizando 664 feminicídios. Ano passado, o aumento foi de 13 ocorrências comparado com 2020.

Pará em diminuição nos casos de feminicídio

Em contrapartida, na última sexta-feira (2), a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) respondeu à redação integrada de O Liberal que, entre os dez primeiros meses desse ano, o Estado mostrou uma redução de 26,31% nos casos de feminicídio. A diminuição em 2022 foi de 57 para 42 registros, em comparação com o ano passado.