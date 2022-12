Homem é preso por agredir companheira com pá em via pública na frente dos filhos em Novo Progresso

Um homem foi preso na terça-feira (6) suspeito de agredir a companheira com uma pá na rua Jerusalém, no bairro Jardim Europa, localizado em Novo Progresso, região sudoeste do Pará. Os filhos do casal presenciaram todo o caso. As informações são do Portal Giro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores logo após o suspeito ter pegado o equipamento de cavar para bater na mulher em via pública. Chegando no local, os militares encontraram o homem, que recebeu voz de prisão.

A vítima apresentava sinais de agressão pelo corpo. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade para realização dos devidos procedimentos.

Saiba como denunciar casos de violência contra mulher

O Ligue 180, também conhecido como a Central de Atendimento à Mulher, é um serviço disponível para denúncias relacionadas de violência contra mulher. O número também serve para orientar mulheres em situação de violência, direcionando-as para os serviços especializados da rede de atendimento. O Ligue 180 funciona 24h, incluindo sábados, domingos e feriados. As denúncias são gratuitas e anônimas.