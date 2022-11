Agentes de segurança de Marabá participam de treinamento para situações de calamidades naturais

Mil agentes de forças de segurança e militares participaram esta semana de um treinamento voltado às ações de apoio à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, em Marabá, sudeste do Estado. Entre o grupo participante, estavam militares do Exército, homens do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar, brigadistas da Defesa Civil, agentes da Segurança Patrimonial do município e do Grupamento Aéreo da Secretaria de Segurança Pública do Pará.

O treinamento é realizado desde 2020 e tem o objetivo atender a população em situações de calamidades naturais e incidentes que exigem uma pronta intervenção das Forças Militares no âmbito das regiões sul e sudeste do estado. Neste sentido, o treinamento prepara os homens para atuar em diferentes situações, como rompimento de barragens e enchentes, por exemplo, ocorrências que costumam ser comuns durante o inverno amazônico, com as fortes chuvas que caem sobre a região.

O Comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militares, Major Felipe Galúcio, considera o treinamento uma iniciativa de suma importância, pois, para ele, assim se estabelecem as ações integradas e a responsabilidade que cada instituição tem sob elas. “O município coordena demandas de recursos e nós atendemos as demandas às quais somos chamados. Esse treinamento também é para isso, para que saibamos o que cada instituição deve fazer para que os trabalhos possam ser integrados”, disse.

Mil agentes de segurança se preparam para dar apoio à Defesa Civil em Marabá (Divulgação/ Ascom Marabá)

Uma breve cerimônia realizada no 23º Batalhão Logístico de Selva marcou a apresentação dos militares e mostra dos equipamentos que serão utilizados durante as ações. “O 23º Batalhão Logístico de Selva é que conduz os trabalhos da força de apoio à Defesa Civil da região. Essa demonstração de integração, de amizade e camaradagem que está havendo não apenas do Exército, mas junto com os Bombeiros, Defesa Civil, Prefeitura de Marabá e todos os órgãos que trabalham no apoio ao cidadão, mostram com clareza toda intenção de estarmos juntos em apoio à cidade de Marabá e às cidades vizinhas”, destacou o General Maurício de Sousa.

Para 2023, a Defesa Civil do município já renovou o pedido de nova integração de trabalho em conjunto ao Grupamento de Bombeiro Militar, Polícia Militar e Exército, para atendimento às vítimas de intempéries, como a enchente. “Isso demonstra uma força de apoio, de ajuda à população. Nossa região tem características e necessidades bem particulares, então nosso trabalho deve ser integrado. Um período é muito seco e em outro momento enfrentamos uma cheia que desabriga famílias. Em 2022, toda força que foi empenhada foi realizada e como tal conseguimos atingir os objetivos”, analisou Marlivon Andrade, Coordenador da Defesa Civil de Marabá. “Vamos continuar essa parceria com o município para o atendimento às famílias que forem atingidas pelas cheias. Estaremos mobilizando nosso efetivo e máquinas para esse atendimento”, concluiu o General Maurício de Sousa.