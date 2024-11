Papai Noel dos Correios: campanha inicia nesta terça-feira (12) no Pará

Será lançada nesta terça-feira, 12, a 35ª edição da campanha Papai Noel dos Correios. O evento será realizado a partir das 9h30, na agência Central de Belém, localizada na avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina.



A campanha, que é uma das maiores ações de Natal do Brasil, disponibiliza cartas com pedidos de crianças matriculadas em escolas da rede pública (do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são disponibilizadas para adoção cartinhas enviadas por crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social.

VEJA MAIS

Em 2023, a campanha atendeu pela primeira vez 100% dos pedidos das crianças. Foram 270 mil cartinhas adotadas, cerca de 210 mil foram adotadas por pessoas físicas e 60 mil contempladas por meio de doações realizadas por mais de 200 parceiros como empresas e órgãos públicos em todo Brasil.



A cerimônia da terça-feira cntará com a presença do superintendente estadual dos Correios no Pará, Marcelo Gomes Pinheiro, que fará a abertura oficial do evento, acompanhado pelo Papai Noel. Além disso, 17 crianças participantes da campanha estarão presentes, assim como a madrinha oficial da edição 2024. O evento contará também com a participação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e dos ajudantes do Papai Noel, Carteirito e Carteirita, além de padrinhos, madrinhas e empregados dos Correios.