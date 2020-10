Padre paraense faz apelo por prevenção à Covid

Ao tomar conhecimento da liberação de eventos como festas e comícios em várias cidades no Pará, apesar das restrições ainda em vigor por conta da pandemia da Covid-19, o padre paraense Renato Braga, que coordena uma paróquia em São Paulo, fez um apelo enfático para que os cidadãos de seu estado de origem não descuidem das medidas preventivas à doença para evitar um recrudescimento.

Com base em relatos que vem recebendo de outros religiosos que atuam fora do país, especialmente na Europa, onde uma nova onda de casos de covid tem levado governos a decretar a retomada do isolamento social, Padre Renato conclamou os seus conterrâneos a manterem as recomendações de distanciamento e os cuidados com a higiene para que o Pará também não volte a registrar novos óbitos por conta da doença.

“Vamos nos cuidar, cuidar da saúde, vamos preservar a vida!”, exortou Pe. Renato, que é de Bujaru. “Eu vejo comícios aí na minha cidade, e em outros municípios do Pará, onde os próprios candidatos aparecem sem máscara. O mesmo acontece aqui em São Paulo, e pelo Brasil afora", comenta.

O padre menciona um evento festivo organizado na cidade de Tailândia que repercutiu nacionalmente, e critica a falta de responsabilidade tanto das autoridades como da população. "Vamos ser responsáveis, minha gente. Não vamos deixar que isso aconteça novamente no Brasil”, apela.