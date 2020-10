Show com aglomeração em Tailândia vira assunto nacional no Twitter

Em Tailândia, a 200 km de Belém, no nordeste do Pará, um evento em praça pública virou assunto nacional nas redes sociais. O destaque foi o show da cantora Mariana Fagundes, contratado, como informou a própria assessoria de imprensa, pela prefeitura do município. Em vídeo publicado nos perfis digitais da artista, a praça aparece lotada. Várias críticas à aglomeração foram feitas, já que a pandemia de covid-19 não acabou. O fato de ser uma área aberta não torna as coisas mais seguras.

Cenas do show de Mariana Fagundes em Tailândia no Pará. A artista foi contratada pela prefeitura e o evento durou cerca de seis horas. Ontem o Estado teve + 743 novos casos com seis mortes. O pessoal não brinca na busca da imunidade de rebanho, né? pic.twitter.com/TjxAjrsMcA — Júnior Moreira Bordalo (@juniormoreirab) October 18, 2020

O Governo do Estado tem reiterado que não há uma segunda onda de covid-19 no Pará. Os números dos boletins epidemiológicos têm sido menores que em outros meses, mas seguem com registros diários de pessoas adoecendo ou morrendo devido à pandemia. Neste domingo, o estado registrou 241.262 casos confirmados e 6.682 mortos. Em Tailândia, com população de quase 109 mil pessoas, há 2.216 casos e 36 mortes, com uma taxa de letalidade de 1,62%.

No texto da assessoria de imprensa da cantora Mariana Fagundes, a pandemia é destacada como motivo para o afastamento dela dos palcos por oito meses. ”É muito bom poder estar de volta nessa cidade que eu amo! Que saudade que eu tava sentindo do palco! Obrigada, Tailândia!” declarou a cantora.

Por conta de medidas tomadas contra a aglomeração na abertura de uma megaloja de departamentos, em Belém, várias pessoas têm marcado o governador Helder Barbalho nas redes sociais, onde o governador é bastante ativo para se comunicar diretamente com a população. O prefeito Paulo Liberte Jasper, conhecido como "Macarrão", é candidato à reeleição.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Sespa para saber sobre medidas a serem tomadas neste caso.