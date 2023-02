Oriximiná: Governo do Estado segue com ações integradas de atendimento ao município

O Governo do Estado continua com ações integradas para prestar atendimento ao município de Oriximiná, que foi afetado pelos impactos das fortes chuvas na região da Calha Norte. Apesar dos estragos causados, os órgãos estaduais afirmam que a situação na cidade está estável.

Com o objetivo de minimizar os danos causados pelas chuvas que provocaram alagamentos, desalojamentos de moradores e a abertura de uma cratera, o Governo do Estado atua de forma integrada para dar assistência à população afetada e solucionar os estragos. A cidade fica a cerca de 800 quilômetros de Belém, capital do estado.

Desde o início dos transtornos, no dia 19 de feveiro, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil Estadual foram enviadas para realizar um levantamento preliminar dos impactos. Foi feito um mapeamento das áreas atingidas, número de vítimas e impactos estruturais na cidade. A área mais sensível fica no bairro Novo Horizonte, onde uma cratera se abriu por conta da forte correnteza.

O tenente coronel Celso Piquet Júnior, comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militar de Santarém, explica que as equipes do Governo estão em campo e disponíveis para ajudar em qualquer situação que ocorrer. "Estamos com equipes em campo. Fizemos o auxílio para a Defesa Civil Municipal para que fosse colocado o decreto solicitando o reconhecimento da situação de emergência, assim como o acompanhamento junto com o município. A situação já está estabilizada, já foi possível ligar uma nova rua no sentido latitudinal. Estamos disponíveis para ajudar nas situações que ocorrerem", pontua.

Situação de emergência

No dia 21 de fevereiro, o Governo do Estado decretou situação de emergência no município de Oriximiná, e desde então, instalou uma 'Sala de Situação' para gerenciar a força-tarefa que lida com a questão. A Sala é composta por várias pastas estaduais, incluindo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a Secretaria Regional de Governo, a Secretaria Estadual de Transporte e a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, além da Prefeitura Municipal.

Equipes da Setran também foram deslocadas para avaliar possíveis riscos de desmoronamento na sede do município. "Foi feita uma contenção emergencial, em que as águas foram redirecionadas para as ruas adjacentes através de barreiras físicas com a técnica de RIP RAP, que auxilia na estabilização de taludes e possibilitou que as águas excedentes não mais atingissem aos locais sensíveis. Outros projetos já estão sendo elaborados para conseguir a solução definitiva para a situação de desmoronamento no município", informa o titular da Setran, Adler Silveira.

O secretário Regional de Governo do Baixo Amazonas, José Maria Tapajós, ressalta que, entre os esforços para estabilizar a situação, estão o desvio da água e o isolamento da via, com a abertura de uma nova rua para proporcionar mais tranquilidade para a população do entorno. Ele destaca a presença constante do Governo do Estado em momentos como esse.

"Essas medidas foram necessárias enquanto aguardamos a decisão final das análises da Defesa Civil Nacional, que está verificando o Decreto de Situação de Emergência homologado pelo governo do estado, que está sempre presente, especialmente em momentos como esse", conclui.