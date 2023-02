Oriximiná: Famílias afetadas pelas chuvas são transferidas para abrigos

Quatorze famílias que tiveram suas casas afetadas pelas fortes chuvas no município de Oriximiná, no oeste paraense, foram transferidas, nesta quarta-feira (22), para abrigos pela Defesa Civil do Estado juntamente com órgãos municipais. A força-tarefa montada desde o último domingo (19), pelo Governo do Pará, iniciou o estudo técnico da área atingida pela erosão para dar início aos trabalhos de drenagem, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran).

“Estamos no nosso plano de resposta ao desastre ambiental que se instalou para minimizar os efeitos às famílias afetadas. Dentro do conjunto de ações do Governo do Estado, tivemos a chegada dos engenheiros da Setran para levantamento técnico e elaboração do projeto de drenagem, que é complexo, mas vai conter o processo erosivo na área”, destacou o coronel Jayme Benjó, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e coordenador estadual de Defesa Civil.

Situação de emergência

Na última terça-feira (21), o Governo do Pará decretou emergência no município de Oriximiná, de mais de 80 mil habitantes, que tem topografia acidentada, com riscos para áreas urbanas mais baixas. O documento oficial foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE). O pedido foi feito pela Prefeitura Municipal.

VEJA MAIS

Força-tarefa

O Governo Pará montou uma força-tarefa no município gerenciada na “sala de situação". O local, que funciona no prédio da Secretaria Municipal de Educação, integra órgãos que compõem a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a Secretaria Regional de Governo, a Secretaria Estadual de Transporte (Setran) e a Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), além da Prefeitura Municipal. Nesta quarta-feira (22), chegaram engenheiros da Setran e técnicos do serviço Geológico do Brasil (CPRM), para análise de solo em todos os locais atingidos pelas enxurradas.

Interdições

A Defesa Civil Estadual orientou que algumas famílias desocupassem suas residências preventivamente. Os imóveis estavam localizados próximo a um dos pontos mais críticos, no bairro Novo Horizonte. Uma cratera se abriu por meio de uma boçoroca, uma espécie de erosão mais acentuada, comum em terreno arenoso.

Vistorias

No bairro residencial “Tia Ana”, a concretagem da rua Antônio Macaxeira não suportou a força das águas durante a madrugada de terça-feira (21). O local foi interditado pela Defesa Civil por medida de segurança. Não houve vítimas e uma casa que fica às margens da via passará por vistoria. No bairro Novo Horizonte, uma obra de galeria pluvial não suportou o grande fluxo hídrico e foi arrastada pelas águas. Não houve vítimas, apenas danos estruturais. No bairro Penta II, a enxurrada abriu uma nova rota de escoamento no meio da décima oitava Rua, impossibilitando a passagem de veículos e pedestres.

Articulação nacional

No intuito de reduzir os danos causados pelo inverno amazônico na região da Calha Norte, o governador Helder Barbalho determinou uma ação integrada das secretarias estaduais para dar assistência à população atingida e solucionar de forma célere os estragos. Em sua rede social, o chefe do Executivo também destacou o apoio do governo federal nas ações como o ministro das Cidades, Jader Filho, e o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waltez Góes.